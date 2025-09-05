Она призвала не тратить время на ссоры.

Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на языковой скандал, который возник после ее поста на русском языке.

Эмоциональные сообщения появились в ее Telegram-канале. Певица написала, что заявления Москвы о "защите русскоязычного населения" и русского языка в Украине является лишь пропагандой для самих россиян, а украинцы не имеют к этому никакого отношения:

"Путин не выбирает цели, он уничтожает всех! Летит в жилые дома, в детские сады, в больницы, роддома. Когда уже [все] поймут, что им нужна земля, а не кого-то, с**а, освободить или защитить".

Приходько добавила, что остается жить в Украине и имеет право жить так, как считает нужным, а не "хайповать" на языковой теме и "бегать за лайками":

Видео дня

"Для меня все, кто имеет паспорт гражданина Украины, - украинцы! Точка! Каждый решает сам, что ему делать и как жить! И помните.... Нас хотят убить каждый божий день. Найдите минуту для добра, для веры в бога, для молитвы! Не тратьте свое золотое время на банальный срач, не обесценивайте свою жизнь и не будьте дешевками!" - призвала певица.

Напомним, на днях Приходько опубликовала фотографию с любимым, поздравив его с 12 годовщиной на русском языке. В комментариях начали возмущаться тем, что певица выбрала именно этот язык.

Вас также могут заинтересовать новости: