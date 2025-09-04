Три рецепта ароматного и вкусного яблочного варенья, которое очень быстро готовится.

В холодный осенний или зимний вечер к чашке чая прекрасно подойдет ароматное и насыщенное варенье из яблок. Несмотря на поднятие цен, они все равно дешевле остальных фруктов и ягод, а потому хорошо подходят для консервации.

Мы разобрались, как варить яблочное варенье и подобрали три вкусных рецепта, которые стоит попробовать.

Яблочное варенье быстрого приготовления

Рецепт-пятиминутка позволяет экономить много времени и сохранить максимум полезного во фруктах. Для приготовления берем:

килограмм яблок;

500 граммов сахара.

Это очень простое яблочное варенье. Оно готовится быстро и практически без труда, что важно для новичков в этом деле.

Яблоки моем, срезаем кожуру и удаляем сердцевины. Нарезаем в кастрюлю фрукты дольками или кубиками среднего размерами. Всыпаем к ним сахар, перемешиваем и оставляем на несколько часов. Из яблок должно вытечь много сока, из которого приготовим сироп. Если жидкости мало, нужно добавить немного воды.

Перемещаем кастрюлю на плиту и нагреваем, пока сироп не забурлит. Засекаем пять минут и убираем с огня. Разливаем варенье по стерилизованным банкам и закатываем. Оставляем укрытыми до остывания, храним в прохладном и темном месте.

Прозрачное яблочное варенье дольками

Это очень красивое варенье с тягучим, густым и сладким сиропом. Внешний вид консервации запоминается каждому, кто ее видел. Для приготовления берем:

килограмм яблок;

800 граммов сахара;

0,5 чайной ложки молотой корицы.

Яблоки разрезаем на четыре части и удаляем сердцевины. Шкурку можно не очищать. Важно нарезать фрукты на аккуратные тонкие дольки. В рецепте указан вес уже очищенных яблок.

Пересыпаем кусочки фруктов сахаром, разместив их в емкости, в которой планируете делать варенье. Осторожно перемешайте. Попробуйте яблоки и если они очень сладкие, то сахара берем меньше - 500-600 граммов, а вот для кислых его нужно взять больше.

Оставляем на ночь или хотя бы на восемь часов. За это время фрукты пустят много сока. Перемещаем кастрюлю с яблоками на плиту и доводим до кипения. Готовим пять минут. Аккуратно помешиваем, погружая дольки в сироп.

Накрываем крышкой и оставляем на 12 часов. Снова доводим до кипения, готовим пять минут и остужаем. Еще раз доводим до кипения, всыпаем корицу и разливаем варенье по стерилизованным банкам. Закатываем яблочное варенье и после остывания убираем на хранение.

Янтарное яблочное варенье - рецепт с лимонным соком

Это яблочное варенье еще называют янтарным, за красивый цвет. Для него берем:

1,7 килограмм яблок;

1,5 килограмм сахара;

три литра воды (+ стакан);

четыре столовые ложки лимонного сока;

треть чайной ложки лимонной кислоты (+ треть чайной ложки).

В кастрюлю для варенья наливаем воду и всыпаем туда лимонную кислоту. Яблоки чистим от сердцевин, нарезаем на дольки и пересыпаем в эту воду. Так они не потемнеют.

В кастрюлю наливаем стакан воды, сок лимона и сахар. Готовим сироп, пока он не станет прозрачным. С фруктов сливаем воду. Промываем их и заливаем горячим сиропом. Оставляем так на ночь.

Помещаем кастрюлю на плиту. После закипания всыпаем треть чайной ложки лимонной кислоты и готовим на среднем огне семь минут.

Остужаем до комнатной температуры и снова варим. Даем покипеть семь минут и остужаем (около 10 часов). В третий раз кипятим восемь минут. Дольки за это время станут прозрачными, а сироп - густым. Закатываем варенье в банки и после остывания храним в темном месте.

