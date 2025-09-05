Украина начнет получать эти ракеты в значительном количестве только со следующего года.

В августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году. Об этом пишет Aviationweek.

Издание отмечает, что для американского ВПК, привыкшего к длительным циклам разработки и производства оружия, ракеты ERAM стали одним из первых продуктов новой парадигмы "быстрых закупок". Пентагон опубликовал тендер на разработку и производство этих ракет только в августе прошлого года, а первые поставки должны состояться уже в октябре этого года.

Хотя Украине разрешено купить до 3350 ракет, первая произведенная партия будет мизерной: первые 10 ракет будут поставлены в октябре.

Ситуация должна улучшиться в следующем году. Согласно документам, которые получило издание, партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции, отдельно изготовленные компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies, будет поставлена до конца октября 2026 года.

Ракеты ERAM: что надо знать

Как писал УНИАН, крылатые ракеты ERAM являются новой разработкой американского ВПК, созданной в том числе для нужд Украины. Именно поэтому эти ракеты могут запускаться не только с американских истребителей F-16, но и с советских МиГ-29. Сама ракета имеет общую массу около 227 кг, что означает относительно небольшую боевую часть. Из известных характеристик также дальность в 400 км и скорость около 0,6 Маха.

Как пояснил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, ракеты ERAM очень нужны Украине, поскольку они прекрасно подходят для того, чтобы бить по оперативным тылам врага - на расстояние до 200 км и более.

