В Словакии общественное мнение очень поляризовано: треть людей поддерживают Украину, еще треть - Россию, а остальные - это люди, которые совсем не интересуются политикой. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала Станислава Гаркотова, репортер одного из крупнейших медиа в Словакии Aktuality.sk и автор двух книг-репортажей об Украине, которая освещает российско-украинскую войну с 2015 года, а с 2023 года живет в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, как в целом словаки относятся к российско-украинской войне, понимают ли они, кто агрессор, а кто - защищается, она выразила мнение, что "большинство словаков понимает, что происходит, но остается часть людей с пророссийскими взглядами".

"Важным является и политический контекст, когда действующая власть распространяет пророссийские нарративы, а люди воспринимают это за чистую монету. В целом общественное мнение в Словакии очень поляризовано: треть словаков за Украину, еще одна треть - за Россию, а другая - это люди, которые совсем не интересуются политикой", - сказала журналистка.

На уточнение, как объясняют свою позицию те, кто за Россию, Гаркотова отметила, что социологи тоже пытаются как-то объяснить эту ситуацию. Они связывают это с историей утверждения самостоятельной Словакии, словацким национальным движением XIX века. Тогда словаки пытались создать собственное государство в Австро-Венгерской монархии и искали союзников, которые бы помогли вырваться из-под венгерского гнета.

"Россия представлялась им великим славянским государством, о котором они совсем ничего не знали, поэтому и создали иллюзию, что именно она поможет им этого достичь. На самом деле Россия так и не помогла, но иллюзия ее силы оставалась", - сказала она.

В то же время относительно того, чувствуют ли сейчас люди в Словакии угрозу со стороны России, Гаркотова выразила мнение, что "часть людей - да, они с большим опасением смотрят на то, что может произойти, если бы Россия побеждала в этой войне".

"Другая часть думает, что если что-то случится с Украиной и Россия будет приближаться к словацкой границе, то с россиянами можно будет договориться. Словаки живут в иллюзиях, что с россиянами можно договориться, надо только показывать, что Словакия не враждебная к России страна", - отметила репортер.

Также на вопрос о том, читают ли ее материалы о войне в Aktuality.sk, сохраняется ли сейчас интерес к Украине, Гаркотова отметила, что "сейчас уже не читают репортажи из Украины так, как в 2022 году, когда все были шокированы и искали любую информацию".

По ее мнению, это может быть связано и с тем, что "начались другие конфликты в мире и внимание журналистов распространилось на другие темы". "Но в то же время я вижу, что читатель возвращается к сайту, снова ищет информацию, если происходит что-то важное вокруг темы российско-украинской войны. Например, сейчас, когда происходят переговоры, люди хотят понять, чего ожидать. Действительно ли может остановиться война? Как Украина реагирует на требования России?", - рассказала журналистка.

Кроме того, репортер рассказала о том, что лично у нее рядовые словаки спрашивают о войне в Украине. "Когда возвращаюсь домой, бывает, что таксист в Словакии меня спрашивает, действительно ли в Украине так, как пишут медиа. Это меня иногда удивляет, ведь уже четвертый год войны, а люди до сих пор сомневаются в том, что война на самом деле такая страшная. Поэтому я рассказываю, какая жизнь в Киеве, как киевляне реагируют на обстрелы", - отметила Гаркотова.

Также, добавила она, люди интересуются, какова обычная жизнь украинцев, что они говорят о политике, какую популярность имеет президент Украины Владимир Зеленский и тому подобное.

Визит словацкого премьера в Украину

Как сообщал УНИАН, на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо совершил визит в Китай, где провел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что сегодня, 5 сентября, Фицо приедет в Украину. Он посетит Ужгород, где встретится с Зеленским. Предполагается, что во время этой встречи Фицо должен обсудить с Зеленским, в частности вопросы энергетической инфраструктуры.

