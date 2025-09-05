Рассказываем, что значит "От добра добра не ищут" и как это выражение правильно воспроизвести на украинском языке.

Это выражение знакомо многим, но как его перевести на украинский язык - знают далеко не все. Что означает поговорка "От добра добра не ищут" - похожие пословицы в украинском языке исследовала языковед.

Происхождение фразеологизма "От добра добра не ищут" и как его правильно перевести

Как рассказала УНИАН доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима фраза на русском языке "От добра добра не ищут" имеет давние корни и происходит из народных наблюдений.

"Этот фразеологизм предостерегает от излишней придирчивости и чрезмерных ожиданий, а также напоминает о благодарности за то, что уже есть, и о рисках погони за призрачным лучшим. Подобные мысли есть во многих культурах, что свидетельствует об универсальности такой позиции", - объясняет языковед.

В украинском языке у этой фразы есть вполне колоритные соответствия, звучат они вот так:

не треба плахти, бо і в запасці добре;

добра добувши, кращого не шукай.

По словам Олеси Сулимы, дословно переводить на украинский "От добра добра не ищут" - "Від добра добра не шукають", нельзя, поскольку это фразеологизм.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как будет выражение "Не мытьем, так катаньем" на украинском - оказывается, у нас так не говорят.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

