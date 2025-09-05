Проблема заключается в том, что на четвертый год полномасштабной войны украинские дети продолжают потреблять российскую пропаганду.

Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.

Однако проблемой является не столько происхождение мультфильма, как тот факт, что он пропитан враждебной пропагандой. И именно это возмущает нардепа Юрчишина.

"У россиян милитаризованы даже мультики. Буквально есть серия, где ... главная героиня в советской фуражке "защищает свое". И самое обидное то, что это смотрят наши дети. Потому что это есть в свободном доступе в ютубе, еще и на украинском языке", - написал он в своем телеграм.

Нардеп отмечает, что канал монетизирован, поэтому все доходы от украинских просмотров получает российская студия, которая платит налоги в российский бюджет.

"Роспропаганду нужно блокировать для украинского зрителя. Тем более, когда это такая мягкая сила, как мультики на украинском. Но с явным российским душком. И рассчитана на наиболее уязвимую категорию украинцев - на детей. Поэтому, уже направил обращение в наши органы с просьбой заблокировать канал "Маша и Медведь" на территории Украины", - сообщил Юрчишин.

Борьба с российской пропагандой

Как писал УНИАН, в конце августа в Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу продюсера и певца Юрия Бардаша, который родился и работал в Украине, но уже во время войны перебрался в Россию и начал публично поддерживать ее агрессию против Украины.

Также мы рассказывали, что на днях президент Владимир Зеленский подписал закон, в котором на государственном уровне вводится термин "рашизм". Согласно закону под этим термином следует понимать тоталитарную идеологию и ее практику, которая лежит в основе российского нацистского тоталитарного режима, основанного на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

