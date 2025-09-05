Местный туристический бизнес опасается, что в будущем ситуация только ухудшится.

К концу лета 2025 года туристическая индустрия Турции подсчитывает убытки, в первую очередь, из-за масштабных лесных пожаров, которые уничтожают огромные территории страны, включая побережья Средиземного и Эгейского морей.

Однако, как пишет The Economist, пожары – это лишь очередное несчастье, постигшее страну: в 2020 году пандемия COVID-19 и жесткие ограничения на поездки привели к сокращению числа туристов на 90%. В этом году в Эгейском море также произошли сотни подземных толчков, что вызвало опасения по поводу надвигающегося по-настоящему сильного землетрясения. В довершение всего, инфляция в Турции, которая в июле составила 33,5% в годовом исчислении, подрывает репутацию страны как бюджетного места для отдыха.

Туристы, как местные, так и иностранные, все чаще выбирают курорты "все включено", которые устанавливают цены за несколько месяцев наперед и работают с туроператорами, экономя на масштабе, в отличие от небольших отелей и апартаментов с собственной кухней, которые теперь особо сильно ощущают отток туристов.

"Даже те, кто приезжал на длительный срок и традиционно останавливался в апартаментах с собственной кухней, теперь выбирают курорты с системой "все включено", – отметил мэр курортного города Мармарис Седат Кирт.

Издание отмечает, что в этом плане у Турции есть преимущество: модель all inclusive лежит в основе туризма, основанного на солнце, море и песке, который составляет значительную часть ее туристической индустрии. Однако система "все включено" – это плохая новость для рестораторов, независимых гидов и владельцев магазинов, а также небольших отельеров, которые работают независимо от крупных туроператоров и вынуждены держать низкие цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Хотя курс лиры падает, что делает обменный курс более привлекательным на бумаге, на деле инфляция перевешивает этот эффект.

"Цены за пределами отелей стремительно выросли. Я заметил, что гости проводят больше времени в отеле, чем за его пределами", – рассказал владелец одного из отелей в Мармарисе Мустафа Деливели.

Даже Анталья, крупнейший центр отелей "все включено" в Турции, на которую в прошлом году пришлось более четверти всех прибытий туристов в страну, ощутила спад. Количество туристов там уже сократилось на 30% в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим годом, причем больше всего сократилось число иностранных туристов. Тем временем турки, страдающие от затяжного кризиса стоимости жизни, реже отправляются в отпуск внутри страны и в некоторых случаях предпочитают отправляться на Эгейские острова Греции, которые в прошлом году открыли для них программу виз по прибытии – и там гости из Турции поняли, что цены в еврозоне ниже, чем у них дома.

Тем временем, в Мармарисе заполняемость отелей в июне колебалась от 60% до 80%, а до конца сезона отелям придется полагаться на бронирование в последнюю минуту.

Кирт также обеспокоен долгосрочными перспективами: если текущие климатические тенденции сохранятся, Средиземноморье вскоре может стать слишком жарким и даже опасным для летнего отдыха.

По его словам, Мармарис и другие прибрежные курортные регионы, все из которых контролируются главной оппозиционной партией на местном уровне, также не получают достаточной рекламной и финансовой поддержки от центрального правительства.

Сейчас Мармарис сосредоточен на внесезонных мероприятиях, чтобы попытаться привлечь круглогодичный туризм, включая организацию парусных регат, фестиваля морепродуктов и даже местной версии баварского Октоберфеста.

Падение туризма в Турции

Как ранее сообщал УНИАН, в течение многих лет Турция воспринималась многим европейскими туристами как бюджетная альтернатива курортам Греции, Испании или Италии.

Однако в этом году все чаще можно было увидеть жалобы туристов в соцсетях, что цены на отдых в Турции растут слишком быстро, а потому многие отказываются от поездок туда.

