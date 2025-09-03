Рассказываем, как хранить продукты в холодильнике по полкам.

Вероятно, холодильник есть сейчас в каждом доме. Он помогает хранить еду в надлежащих условиях: от вчерашнего ужина до яиц и молока.

Мы разобрались, как сделать так, чтобы продукты не портились. Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха в холодильнике.

Как сохранить еду свежей дольше

Если температура в холодильнике будет недостаточной, то продукты будут портиться, а если слишком низкой, то появится лед, и техника может в итоге сломаться.

В каждом холодильнике есть небольшой циферблат с пронумерованными секциями от одного до пяти.

"99% людей используют свой холодильник неправильно. Из-за этого продукты портятся быстрее, внутри образуются лужи, а холодильник покрывается льдом. Все дело в этом маленьком регуляторе. Большинство людей даже не знают, для чего он нужен. Они просто крутят его наугад, иногда до двух, иногда до пяти. Он не управляет холодом, а просто контролирует продолжительность работы компрессора", - сказал эксперт Maggie's Oven Services, которого цитирует Express.

Если неправильно настроить, внутри холодильника появится плесень, влажность, наледь и будут высокие счета за электричество. Регулировать режимы стоит в зависимости от количества продуктов и времени года.

Летом при открытии дверцы внутрь попадает больше теплого воздуха, а потому регулятор стоит установить на цифрах 4 или 5. А вот зимой можно уменьшить его до 2.

"Если вы всегда храните много продуктов, вам нужны более низкие температуры (от 3 до 4). Если вы храните меньше, выбирайте между 2 и 3. Если температура очень низкая, образуется лед, который может препятствовать циркуляции воздуха. Лед также может привести к сбою внутреннего термостата холодильника. Это может привести к отказу электроники. Если лед накопился, снимите его, снизьте температуру и помните, что изменение температуры произойдет как минимум через восемь часов", - предупредил эксперт.

Идеальная температура для холодильника - 3-4 градуса. Можно проконтролировать это используя термометр. Если внутри слишком тепло, то нужно повернуть регулятор на большее число, чтоб стало холоднее. В более современных моделях можно установить конкретное значение температуры.

Важно не перегружать холодильник, чтоб воздух свободно циркулировал. Дверь должна быть закрытой как можно дольше - не стоит стоять перед открытым холодильником и решать, что взять.

Также необходимо понимать, на какой полке в холодильнике что хранить.

Как хранить продукты в холодильнике по полкам

Поскольку температурный режим внутри этой техники неоднородный, важно запомнить, в каком порядке нужно хранить продукты в холодильнике. Начнем с верхних полок. Это самая теплая зона. Туда лучше всего убирать готовые блюда, напитки, соусы и продукты, которым не нужно сильное охлаждение.

На средних полках стоит разместить молочные продукты и яйца. Тут стабильная температура, которая позволит надолго их сохранить свежими. Самая холодная зона охватывает нижние полки - перед морозилкой. Там можно располагать сырое мясо, рыбу и морепродукты.

Отдельно надо выделить фреш-зону - ящики, в которых хранят фрукты и овощи. Так более высокая температура и влажность, а потому идеальное место для этих продуктов.

Напоследок рассмотрим дверцу. Она наименее стабильна, так как подвержена частым перепадам температуры. На ней можно разместить масло, напитки, соки. А вот яйца и молоко, в отличие от популярного заблуждения, класть туда не стоит.

