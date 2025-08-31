Есть средства гораздо эффективнее, чем привычные многим гранулы кислоты.

Для того чтобы ежедневно наслаждаться вкусным чаем, важно заливать его хорошей водой из чистого чайника. Просто всыпать кислоту внутрь, прокипятить с водой и вылить - это превентивная мера, которая дает 1% результата. Узнайте, как убрать накипь в чайнике так, чтобы вкус чая стал в разы лучше.

Как отмыть чайник снаружи - советы экспертов

Инструкция, как очистить чайник от накипи лимонной кислотой или лимонами, известна всем хозяйкам. Это очень просто, но малоэффективно. Конечно, вы увидите блестящую поверхность емкости для воды, однако на самом деле этого недостаточно. Эксперты Kitchen Aid объяснили, что чистить чайник нужно каждый день, а убирать накипь - раз в месяц, если вы часто пьете горячие напитки.

Это значит, что ежедневно вы обязаны влажной губкой протирать емкость для кипячения воды снаружи, а затем полировать ее мягкой тряпкой. Такая привычка поможет всегда поддерживать чайник в чистоте, не позволяя ему покрываться пылью или пятнами любого происхождения.

Далее вы должны запомнить, как отмыть чайник снаружи безопасно для материала, из которого он сделан. Эксперты по дому из Argos советуют вооружиться зубной пастой - вам нужно выдавить немного на старую щетку и потереть электрическое устройство, особенное внимание уделяя труднодоступным местам. В конце останется только "пройтись" влажной тряпкой или губкой, а затем отполировать чайник микрофиброй. В Kitchen Aid считают, что можно воспользоваться моющим для посуды - нанести его на губку, вымыть чайник, а затем несколько раз вытереть его влажной тряпкой, смоченной в воде.

В конце вы можете взять мягкое полотенце для кухни, смазать его оливковым маслом и отполировать чайник снаружи. Он будет блестящим и красивым - без пятен, царапин и грязи.

Как отмыть чайник от накипи без лимонной кислоты

Есть несколько вариантов, чем отмыть чайник от накипи, если вы не хотите использовать лимонную кислоту или желаете попробовать что-нибудь другое. По данным магазина кухонной техники Morphy Richards, степень загрязнения чайника сильно зависит от качества воды, которую вы в него заливаете. Отсюда и график чистки - люди, которые пьют воду средней жесткости, могут убирать накипь раз в три месяца. Чем хуже вода - чем чаще требуется чистка, но точно не реже одного раза в тридцать дней.

Эксперты из Kitchen Aid считают, что лимонной кислотой для таких целей пользоваться не стоит - лучше взять уксус. Вам необходимо залить в чайник 600 мл воды и 200 мл уксуса. Вскипятить, оставить на ночь, утром слить. Залить чистую воду, довести до кипения и снова вылить. Повторить залив воды и кипячение еще дважды, чтобы окончательно избавиться от запаха и привкуса уксуса, и только потом пользоваться устройством.

