Трамп заявил, что США ответят на "несправедливое решение" ЕС оштрафовать Google на $3,5 млрд.

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., была оштрафована Европейским союзом почти на 3 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов США) и обязана прекратить поддержку собственных сервисов рекламных технологий. Об этом пишет Bloomberg.

Европейская комиссия заявила, что Google злоупотребила своим доминирующим положением, предоставив своим рекламным биржам конкурентное преимущество перед конкурентами, и что она должна положить конец этой практике.

"Когда рынки терпят крах, государственные институты должны действовать, чтобы не допустить злоупотребления властью со стороны доминирующих игроков. Истинная свобода означает равные условия игры, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют реальное право выбора", - сказала комиссар ЕС по антимонопольному праву Тереза ​​Рибера.

Компания немедленно пообещала подать апелляцию. Ли-Энн Малхолланд, вице-президент Google по вопросам регулирования, заявила, что этот шаг "налагает необоснованный штраф и требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских компаний, затрудняя им получение прибыли".

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ответят на "несправедливое решение" ЕС оштрафовать Google на $3,5 млрд.

"Сегодня Европа ударила еще по одной крупной американской компании Google, наложив штраф в размере 3,5 миллиарда долларов. Фактически такими действиями они забирают деньги, которые иначе пошли бы на американские инвестиции и рабочие места. Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям остаться безнаказанными", - написал он в социальной сети The Truth Social.

Отмечается, что штраф в размере 2,95 млрд евро входит в число самых строгих санкций Брюсселя и является вторым по величине штрафом, наложенным ЕС против Google за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением. Он последовал за штрафом в размере 4,125 млрд евро, наложенным на Android, и штрафом в размере 2,42 млрд евро за подавление конкурентов в сфере поиска товаров.

Анджела Миллс Уэйд, исполнительный директор Европейского совета издателей, подавшего жалобу в Европейскую комиссию, заявила:

"Штраф не исправит ситуацию на европейском рынке рекламных технологий. Без жёстких и решительных мер Google просто спишет это на издержки бизнеса, одновременно укрепляя своё доминирование в эпоху искусственного интеллекта. Европа рискует подорвать собственные правила и ослабить новостные СМИ и издательский сектор".

Рибера указала на возможность принятия решения США, которое вынудит Google разделить свою платформу рекламных технологий.

"На данном этапе, по всей видимости, единственный способ для Google эффективно разрешить конфликт интересов - это структурные меры, такие как продажа части своего бизнеса в сфере рекламных технологий", - заявила она.

Штрафы ЕС против Google

В 2023 году ЕС предупредил Google о том, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением в сфере рекламных технологий, чтобы навредить онлайн-издателям. Тогда комиссия, базирующаяся в Брюсселе, заявила, что Google отдала предпочтение собственной программе обмена рекламой перед конкурентами и укрепила центральную роль компании в цепочке поставок рекламных технологий.

