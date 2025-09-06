Он не исключает, что Донецк останется без отопления из-за проблем с водой.

Российские оккупанты пытаются как можно быстрее подключиться к Запорожской атомной электростанции, что будет означать отключение ЗАЭС от украинской энергосети. Об этом в эфире "Киев 24" сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Отвечая на вопрос о приближении отопительного сезона на оккупированных Россией территориях Украины, он спрогнозировал, что отопление там будет обеспечено только частично.

"Если брать новооккупированные территории, то отопление, судя по всему, будет. Потому что там нет такой катастрофической ситуации с водой. Впрочем, там есть определенные моменты, которые с прошлого года остались нерешенными по подготовке отопительного сезона. Но они уже не такие глобальные", - отметил он.

Говоря о Донецке, Андрющенко не исключил, что город останется вообще без отопления из-за проблем с водой.

По его словам, есть еще один вызов, который касается не только оккупированных территорий, но и остальной Украины. Он отметил, что оккупанты кое-где уже ограничивают электроснабжение.

"Останавливаются ТЭЦы и уже вводятся веерные отключения... Потому что обмелели водохранилища, которые должны были охлаждать оборудование на ТЭЦ. Это касается Зугрэса, где Зугрэсовская ТЭЦ, скорее всего, в течение месяца остановится. А это приведет к тому, что без электричества окажутся оккупированные части Донецкой и Запорожской областей", - сказал он.

По словам Андрющенко, у России нет дополнительных мощностей для обеспечения оккупированного Донбасса электроэнергией. Поэтому для них важно запустить оккупированную Запорожскую АЭС.

"Россияне, понимая, что они могут остаться без электричества, и это приведет к коллапсу... Они пытаются как можно быстрее подключиться к Запорожской АЭС", - подчеркнул он.

Андрющенко добавил, что ЗАЭС "уже объявила тендер, по которому она закупает соответствующее насосное оборудование, которое позволит, по словам оккупационных руководителей в Энергодаре Запорожской АЭС, запустить и восстановить генерацию на всех шести реакторах".

По его словам, после этого оккупанты отключат ЗАЭС от украинской энергосети и интегрируют ее в российские энергосистемы. Руководитель Центра добавил, что Россия готовится к большой информационной атаке по этому поводу, где "начнет нас обвинять в водном геноциде для того, чтобы легализовать фактическое похищение Запорожской АЭС".

Как Россия готовит ЗАЭС к подключению

Напомним, что ранее Андрющенко рассказал, что россияне технически решили проблему обеспечения ЗАЭС водой, которая необходима для охлаждения реакторов, и поэтому готовят к запуску в режиме генерации все шесть энергоблоков. Он также напомнил, что россияне публично предлагают американцам продолжить поставлять топливо для энергоблоков ЗАЭС, которая будет находиться под российским управлением.

