Рассказываем, как помолиться на Воздвижение Креста Господня и что нельзя делать в этот день.

Каждый год в сентябре православные христиане отмечают один из дюжины важнейших церковных праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Для верующих это большой день - обретение креста, на котором распяли Спасителя (Иисуса).

Мы разобрались, когда будет этот праздник, что в него нельзя делать и как нужно молиться.

Когда Воздвижение Креста Господня в 2025 году

Воздвижение Креста Господня по старому стилю раньше праздновали 27 сентября. После перехода на новый календарь дата сместилась на 14 сентября. В этому году это воскресенье, а потому стоит провести такой важный день вместе с родными.

Торжество посвящено тому дню, когда обрели и воздвигли Крест Господний в городе Иерусалим.

Святыню нашла матерь римского императора Константина - Елена. Царица решила разделить Крест на две части. Одну из них она отправила в Константинополь, который тогда был столицей Римской империи. В наше время фрагменты святыни хранятся в разных храмах Европы, однако большая их часть утрачена.

Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать

Встречать этот знаменательный день важно без негатива и со светлыми помыслами. По случаю праздника рекомендовано держать однодневный пост, но это не обязательно. Считается, что если воздержаться от мяса, то можно получить Божье благословение.

В целом ограничения на церковные праздники примерно одинаковые, однако никогда не поздно освежить их в своей памяти. Вот какие запреты на Воздвижение Креста Господня:

не занимайтесь тяжелым физическим трудом;

не копайте землю и не работайте на участке;

воздержитесь от переедания и алкоголя;

не ругайтесь матом и не ссорьтесь.

Кроме того, нельзя оскорблять людей, завидовать, желать зла, начинать новые дела, менять работу и местожительство.

Как гласят народные приметы, в этот праздник не стоит ходить в горы, лес или на речку. В этот день дикие животные агрессивнее и злее, а потому лучше избегать мест, в которых вы можете их встретить. Кроме того, возрастает риск того, что вы заблудитесь.

Молитва на Воздвижение Креста Господня

Молитвы можно читать не только в церкви, но и дома, если у вас есть икона. Важнее всего подходить к этому с искренней верой и добрыми помыслами.

Для верности стоит несколько раз мысленно "проговорить" текст молитвы, чтоб затем повторить ее вслух не запинаясь. После прочтения не забудьте перекреститься три раза.

Мы подобрали несколько молитв, посвященных празднику Воздвижение Креста Господня.

