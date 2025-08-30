Некоторые люди с соответствующим статусом рискуют надеть форму.

В Украине есть граждане, которые освобождены от службы в армии даже в период военного положения, им выдается отсрочка от мобилизации. Какая группа инвалидности освобождает от мобилизации и что изменится с 1 сентября - далее в материале.

Можно ли мобилизовать инвалидов 3 группы в Украине в 2025 году

В статье 23 Закона Украины четко сказано, какие граждане имеют право на отсрочку. К ним относятся и люди "с группой", поэтому если не знаете, какая группа инвалидности освобождает от мобилизации, то помните, что любая. Вне зависимости от тяжести заболевания или состояния, если МСЭК утвердил статус, то принудительно на фронт не отправят.

Тем не менее, любой гражданин, даже со статусом инвалидности, может добровольно присоединиться к рядам ВСУ, подписав контракт. Служить они будут исключительно по месту жительства.

Видео дня

При этом, стоит понимать, нужно ли идти в военкомат с инвалидностью. Как правило, необходимости в этом нет, если в порядке все документы. Если у мужчины оформлена первая, вторая, или бессрочная инвалидность 3 группы, он все равно должен пойти в ТЦК и сделать официальный документ, позволяющий ему законно не быть мобилизованным - отсрочку. Без нее сотрудники ТЦК и СП имеют право доставить гражданина в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также предложить пройти ВЛК, потому что у такого гражданина нет никаких документов, защищающих его от мобилизации.

В таком случае он может быть отправлен на фронт наряду со всеми остальными военнообязанными мужчинами, а выезд из страны в период военного положения для него будет закрыт.

Вас также могут заинтересовать новости: