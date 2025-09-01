Даже сильный засор можно устранить, используя самые обычные домашние средства.

Засор в сливе раковины на кухне является распространенной проблемой. Трубы легко забиваются из-за жира, мыльного налета и остатков пищи. Пробить эту "пробку" не так уж и просто. Некоторым даже приходится обращаться к сантехникам.

Мы разобрались, как прочистить сильный засор в трубе в домашних условиях. Ранее мы рассказывали, как почистить слив в душевой кабине.

Как прочистить трубы на кухне от жира

Генеральный директор Wholesale Domestic Брайан Товард заявил Express, что не обязательно проводить профессиональную чистку, которая будет дорого стоить. Вместо этого стоит сначала опробовать домашние методы.

Видео дня

"Одна из самых важных вещей, которые следует помнить, - это то, что в идеальном мире в сливное отверстие должна попадать только вода. Для большинства сантехнических систем можно использовать более текучие жидкости, такие как сок или разбавленная вода, но масла, жир и крупный мусор могут быстро привести к засорам. Чем меньше вы будете сбрасывать в канализацию, тем лучше", - подчеркнул он.

Брайан Товард поделился четырьмя способами, как прочистить сильный засор в трубе.

Для первого метода нужно всыпать в сливное отверстие несколько столовых ложек пищевой соды. Затем вливаем стакан белого уксуса. Засекаем пять минут, чтоб прошла реакция, которая поможет расщепить жир, волосы и остатки пищи в трубах. После смываем все водой.

Хорошим вариантом будет использование самого обычного стирального порошка, который уже у многих есть дома.

"Стиральный порошок действует аналогично пищевой соде. Для этого метода нужно высыпать в слив примерно две столовые ложки стирального порошка и сразу же залить чайником горячей воды", - посоветовал эксперт.

Как он объяснил, горячая вода активирует порошок и расщепляет жир и масло, которые засоряют трубы. Это очень экономный и быстрый способ справиться с засорами на кухне. В то же время полезно выработать привычку не сливать жирные жидкости в канализацию.

Если в вашей аптечке есть Алка-Зельцер, то он тоже пригодится для борьбы с засором, хоть и не так эффективно, как предыдущие средства. Нужно бросить в сливное отверстие две таблетки и залить стаканом белого уксуса. Возникнет реакция, которая уберет мыльный налет и часть мусора. Спустя несколько минут вливаем кипяток, чтоб удалить из труб эту смесь и остатки загрязнений.

Для последнего метода нужно нагреть чайник воды. Как оказалось, кипяток тоже очень действенное средство.

"Если ваша кухонная раковина засорилась от жира и масла, попробуйте залить в сливное отверстие немного кипятка. Тепло может растопить жир и помочь прочистить трубу. Не торопитесь, особенно если в раковине еще есть вода, чтобы случайно не обрызгаться горячей водой", - добавил Товард.

Медленно и осторожно лейте воду в слив. Если раковина не металлическая, постарайтесь делать так, чтоб вода не попадала на нее. Иначе ее поверхность может потрескаться или деформироваться.

Выбрав любой из способов, как прочистить раковину на кухне, можно надолго забыть об этой проблеме и даже не придется тратить на это много денег.

Вас также могут заинтересовать новости: