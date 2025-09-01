Рассказываем, как быстро сделать самодельную ловушку, которая поможет избавиться от мошек.

Многие люди сталкивались с нашествием плодовых мошек. Как только они появляются в доме или квартире, от них практически невозможно избавиться без проверенных методов.

Насекомые быстро плодятся и атакуют продукты. Как избавиться от мошек дома народными средствами - далее в материале. Ранее мы рассказывали, какое взять эфирное масло от комаров, мошек и других насекомых.

Как избавиться от мошек в квартире

Перед тем как рассмотреть, какое средство от мошек будет самым эффективным, разберемся с причинами их появления. Важно не только их побороть, но и предотвратить новый наплыв.

Мошки очень любят зрелые фрукты и овощи - они откладывают на их поверхности до 500 яиц. Поэтому даже небольшое количество этих насекомых стремительно превращается в целую колонию. Кроме того, они способны сильно загрязнять пищу и переносить на нее бактерии.

Необходимо избавляться от вредителей сразу же, как заметили. Иногда достаточно просто убрать все источники пищи, чтоб они пропали. Если этого недостаточно, пора пускать в ход тяжелую артиллерию.

Самое хорошее средство от мошек - самодельная ловушка. Ее очень легко сделать, а результат непременно порадует.

TikTok-блогер Женевьева Леви поделилась своим вариантом. Она советует смешать:

средство для мытья посуды;

мед или сахар;

немного уксуса;

воду.

Эту смесь нужно перелить в миску и накрыть пищевой пленкой. В ней проделываем отверстия. Они должны быть достаточно большими, чтоб насекомые смогли попасть внутрь, но при этом достаточно маленькими, чтоб не давать им беспрепятственно покидать миску.

Пользователи соцсети уже высоко оценили этот метод. По их словам, ловушка прекрасно работает.

Как избавиться от мошек на кухне

Поскольку все случаи индивидуальны, полезно иметь в своем арсенале несколько вариантов, чтоб точно избавиться от насекомых. Если первый способ по какой-то причине не сработал, то есть и другое средство от мошек в квартире.

Например, можно влить в кружку немного красного вина, накрыть пленкой и сделать отверстия в ней по тому же принципу. Либо смешайте в банке небольшое количество уксуса и фруктового сока. Сверху поместите воронку из листа бумаги или обрезанного горлышка бутылки. Мошки будут слетаться на сладкий аромат, но не смогут выбраться наружу.

Чтоб насекомые быстро не расплодились снова, всегда храните фрукты и овощи в герметичных контейнерах или холодильнике. Вовремя выбрасывайте гнилые и перезрелые фрукты, выкидывайте мусор, следите за чистотой стоков и всегда протирайте кухонные поверхности. На них не должно быть крошек или пятен от продуктов.

