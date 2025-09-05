В его исполнении она звучит более лирично.

Лидер украинской рок-группы O.Torvald, боец Вооруженных сил Украины Евгений Галич неожиданно спел песню, которую недавно жестко критиковал.

TikTok-аккаунт maltipoo_barry опубликовал короткое видео с концерта, на котором музыкант поет "Смарагдове небо" молодого исполнителя Drevo. Согласно фотографиям Галича в Instagram, ролик могли снять на его концерте во Львове.

Артист пел, аккомпанируя себе на гитаре. В его исполнении трек, который уже собрал на YouTube 23 миллиона просмотров, приобрел более спокойное и лирическое настроение.

Критика песни "Смарагдове небо"

Напомним, ранее Галич заявил, что в этой песне ему нравится только припев, однако кроме него в ней ничего нет.

"Музыка - это не фаст-фуд. Нельзя что-то создать быстро, получить быстро аудиторию и на этом выехать. Так не работает. Нужно создавать вокруг себя вселенную, идеологию, ценности, принципы", - сказал он.

За молодого исполнителя Drevo вступилась певица Тина Кароль. Она призвала коллег по сцене дать молодежи творить. Впоследствии певец признался, что ему было приятно получить ее поддержку.

