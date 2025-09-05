Камера Zeiss преемника Vivo X200 Ultra станет первой и, возможно, единственной с двойной 200-мегапиксельной сборкой.

Появилась информация, что предстоящий X300 Ultra от vivo станет первым в мире смартфоном с двумя 200-мегапиксельными камерами на задней панели. Его релиз ожидается в начале 2026 года.

Как пишет GSMArena, сославшись на инсайдера Digital Chat Station, речь идет об основной камере и перископическом телеобъективе на 200 МП с фокусным расстоянием 85 мм. Сверхширокоугольный объектив окажется попроще – 50-мегапиксельным.

Сообщается, что телеобъектив в перископе будет использовать сенсор типа 1/1,4", которым может быть недавно анонсированный Samsung ISOCELL HPB, специально адаптированный для мобильных устройств Vivo. Его же поставят в Vivo X300 Pro.

Кроме того, X300 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной селфи-камерой с автоматическим фокусом и углом обзора 92 градуса, как у X300 и X300 Pro. Оптикой камеры займется ZEISS.

В отличие от Vivo X300 и X300 Pro с процессорами Dimensity 9500, Vivo X300 Ultra будет оснащен Snapdragon 8 Gen 5, преемником Snapdragon 8 Elite. Он будет конкурировать с Xiaomi 16 Ultra, Galaxy S26 Ultra и другими фотофлагманами.

В актуальном рейтинге камерофонов DxOMark Vivo X200 Ultra занимает второе место. По мнению экспертов, лучше его снимает только Oppo Find X8 Ultra. Тогда как топовый iPhone уступил место в топ-3 флагману Huawei.

Если бюджет ограничен, эксперты называли дешевые смартфоны с лучшими камерами для покупки в 2025 году. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Motorola и даже Apple.

