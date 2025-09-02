Три рецепта вкусной свекольной заправки для приготовления домашнего борща.

Борщевая заправка на зиму - это хорошая инвестиция в свое будущее. Она значительно упростит приготовление самого известного украинского блюда. Борщ с заправкой будет вкусным, как будто его приготовили летом.

Борщевая заправка на зиму - рецепт со сладким перцем

Из этого количества получится пять литров консервации. Для приготовления берем:

три килограмма свеклы;

пять сладких перцев;

килограмм помидоров;

килограмм лука;

килограмм моркови;

200 миллилитров растительного масла;

200 граммов сахара;

три столовые ложки соли;

80 миллилитров уксуса.

Свеклу и морковь натираем на терке, перец - нарезаем соломкой, а помидоры и лук - полукольцами. В кастрюлю вливаем растительное масло и нагреваем. Всыпаем свеклу, морковь, сахар и соль. Хорошо перемешиваем и тушим 15 минут.

Добавляем лук и готовим пять минут, помешивая. Всыпаем помидоры, перец и тушим 20 минут. Вливаем уксус, готовим пять минут и раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем и наслаждаемся - заправка к борщу на зиму готова.

Борщевая заправка на зиму с вареной свеклой

По этому рецепту получится примерно 10 пол-литровых банок. Чтобы сделать заправку, берем:

три килограмма свеклы;

килограмм лука;

килограмм моркови;

три столовые ложки молотой паприки;

500 миллилитров томатного соуса;

150 миллилитров уксуса (9%);

100 граммов сахара;

50 граммов соли;

200 миллилитров растительного масла;

лавровый лист;

перец горошком.

Заправка к борщу на зиму по этому рецепту готовится очень просто. Свеклу отвариваем до готовности, очищаем от кожуры и натираем на терке. Морковь также натираем, а лук - нарезаем кубиком.

Лук готовим на растительном масле до прозрачности. Затем добавляем паприку, морковь и перемешиваем. Тушим до готовности, периодически помешивая. Вливаем томатный соус, перемешиваем и тушим еще пять минут. Высыпаем все к свекле, добавляем соль, сахар, уксус и перемешиваем. В банки выкладываем по половинке лаврушки и три горошины перца. Выкладываем борщевую заправку по плечики банки. Перемещаем их в кастрюлю, заливаем по плечики водой и стерилизуем. После закипания засекаем 15 минут и закрываем банки.

Борщевая заправка на зиму - простой рецепт

Этого количества хватит, чтобы законсервировать 12 литров заправки - хватит на всю зиму. Для приготовления надо взять:

пять килограммов свеклы;

три килограмма моркови;

2,5 килограмма лука;

1,5 литра растительного масла;

килограмм томатной пасты;

пять литров воды;

10 столовых ложек соли;

10 столовых ложек сахара;

75 горошин перца;

25 лавровых листов;

30 зубчиков чеснока;

30 столовых ложек уксуса (9%).

Свеклу и морковь моем, чистим, а дальше нарезаем соломкой или натираем на терке. Лук режем кубиками. В большую кастрюлю вливаем растительное масло и разогреваем. Всыпаем туда овощи и тушим 15 минут.

Добавляем томатную пасту, перемешиваем и готовим еще пять минут. Осторожно вливаем воду, добавляем все специи и перемешиваем. Готовим в течение 10 минут и помешиваем. В это время можно простерилизовать крышки и банки.

Всыпаем чеснок и вливаем уксус. Готовим пять минут, а затем разливаем заправку по банкам и закрываем. Хранится свекольная заправка на зиму в темном и прохладном месте.

