Борщевая заправка на зиму - это хорошая инвестиция в свое будущее. Она значительно упростит приготовление самого известного украинского блюда. Борщ с заправкой будет вкусным, как будто его приготовили летом.
- Борщевая заправка на зиму - рецепт со сладким перцем
- Борщевая заправка на зиму с вареной свеклой
- Борщевая заправка на зиму - простой рецепт
Борщевая заправка на зиму - рецепт со сладким перцем
Из этого количества получится пять литров консервации. Для приготовления берем:
- три килограмма свеклы;
- пять сладких перцев;
- килограмм помидоров;
- килограмм лука;
- килограмм моркови;
- 200 миллилитров растительного масла;
- 200 граммов сахара;
- три столовые ложки соли;
- 80 миллилитров уксуса.
Свеклу и морковь натираем на терке, перец - нарезаем соломкой, а помидоры и лук - полукольцами. В кастрюлю вливаем растительное масло и нагреваем. Всыпаем свеклу, морковь, сахар и соль. Хорошо перемешиваем и тушим 15 минут.
Добавляем лук и готовим пять минут, помешивая. Всыпаем помидоры, перец и тушим 20 минут. Вливаем уксус, готовим пять минут и раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем и наслаждаемся - заправка к борщу на зиму готова.
Борщевая заправка на зиму с вареной свеклой
По этому рецепту получится примерно 10 пол-литровых банок. Чтобы сделать заправку, берем:
- три килограмма свеклы;
- килограмм лука;
- килограмм моркови;
- три столовые ложки молотой паприки;
- 500 миллилитров томатного соуса;
- 150 миллилитров уксуса (9%);
- 100 граммов сахара;
- 50 граммов соли;
- 200 миллилитров растительного масла;
- лавровый лист;
- перец горошком.
Заправка к борщу на зиму по этому рецепту готовится очень просто. Свеклу отвариваем до готовности, очищаем от кожуры и натираем на терке. Морковь также натираем, а лук - нарезаем кубиком.
Лук готовим на растительном масле до прозрачности. Затем добавляем паприку, морковь и перемешиваем. Тушим до готовности, периодически помешивая. Вливаем томатный соус, перемешиваем и тушим еще пять минут. Высыпаем все к свекле, добавляем соль, сахар, уксус и перемешиваем. В банки выкладываем по половинке лаврушки и три горошины перца. Выкладываем борщевую заправку по плечики банки. Перемещаем их в кастрюлю, заливаем по плечики водой и стерилизуем. После закипания засекаем 15 минут и закрываем банки.
Борщевая заправка на зиму - простой рецепт
Этого количества хватит, чтобы законсервировать 12 литров заправки - хватит на всю зиму. Для приготовления надо взять:
- пять килограммов свеклы;
- три килограмма моркови;
- 2,5 килограмма лука;
- 1,5 литра растительного масла;
- килограмм томатной пасты;
- пять литров воды;
- 10 столовых ложек соли;
- 10 столовых ложек сахара;
- 75 горошин перца;
- 25 лавровых листов;
- 30 зубчиков чеснока;
- 30 столовых ложек уксуса (9%).
Свеклу и морковь моем, чистим, а дальше нарезаем соломкой или натираем на терке. Лук режем кубиками. В большую кастрюлю вливаем растительное масло и разогреваем. Всыпаем туда овощи и тушим 15 минут.
Добавляем томатную пасту, перемешиваем и готовим еще пять минут. Осторожно вливаем воду, добавляем все специи и перемешиваем. Готовим в течение 10 минут и помешиваем. В это время можно простерилизовать крышки и банки.
Всыпаем чеснок и вливаем уксус. Готовим пять минут, а затем разливаем заправку по банкам и закрываем. Хранится свекольная заправка на зиму в темном и прохладном месте.