ООН выплатит денежную помощь украинцам на покупку дров.

В Украине многие граждане до сих пор используют дрова для обогрева своего дома. В то же время некоторые слои населения не могут позволить себе приобрести топливо в количестве, нужном для спокойного прохождения холодного времени года.

Мы разобрались, как украинцам получить помощь на дрова от ООН, и кто имеет право ее получить. Ранее мы рассказывали, вырастет ли пенсия в Украине в 2026 году.

Как получить деньги на дрова в Украине

Как указывается на сайте Пенсионного фонда, правительство в своем постановлении утвердило порядок предоставления помощи на покупку твердого печного топлива. Деньги на дрова от государства могут получить люди, проживающие на территориях, на которые велись или ведутся бои в течение отопительного сезона. Еще одно условие - они должны проживать в помещениях, которые отапливаются таким видом топлива.

Видео дня

Фактически, среди тех, кому положены деньги на дрова, жители:

Сумской области;

Харьковской области;

Херсонской области;

Луганской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Черниговской области.

Перечень населенных пунктов и территориальных общин, жители которых могут рассчитывать на помощь, определяется соответствующими ОВА. Теперь перейдем к тому, как получить деньги на дрова.

Список получателей сформирован исполнительными органами местных советов на основе заявлений, которые граждане подавали до 24 августа. Затем перечень передали в ОВА на обобщение данных. Оттуда документы направят в ПФУ.

В Фонде должны определить уязвимые категории граждан, чтоб предоставить им приоритетное право на получение выплат. Речь идет о:

получателях субсидий или льгот на топливо (твердое);

одиноких нетрудоспособных пенсионерах;

одиноких матерях/отцах, которые получают соответствующую помощь от государства;

многодетных семьях;

лицах с инвалидностью и семьях с ребенком, у которого есть инвалидность;

приемных семьях;

детских домах семейного типа;

семьях внутренне перемещенных лиц (если они не проживают в учреждениях, которые получают компенсацию за коммуналку);

лицах, которым выплачивают помощь при рождении ребенка.

После обработки данных ПФУ передает список назад в ОВА для отправки международным организациям. Именно они предоставляют деньги на дрова. Организации проводят анализ данных, а затем в течение сентября-октября выплачивают средства в порядке приоритетности.

Важно понимать, что деньги передают единовременно на все домохозяйство на будущий отопительный сезон. Средства не предоставят, если члены этой семьи уже получили какую-либо помощь на этот отопительный сезон для покупки дров.

Вас также могут заинтересовать новости: