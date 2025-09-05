Производители могут получить до 150 млн гривень при условии софинансирования 30%.

Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации запустили грантовый конкурс Brave1 для поддержки производства взрывчатых веществ. Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, конкурс запущен с целью масштабирования производства украинских боеприпасов.

По его словам, производители могут получить до 150 млн гривень при условии софинансирования 30% в следующих направлениях:

бризантные взрывчатые вещества;

инициирующие взрывчатые вещества в связке с производством средств инициации;

нитроцеллюлоза как ключевой компонент бездымного пороха (с полным циклом обработки сырья).

Министр проинформировал, что подача заявок открыта до 9 сентября.

"Такая поддержка поможет производителям запустить или расширить производственные линии, закупить оборудование, химические компоненты и системы. А нашим защитникам - наносить эффективные поражения врагу", - отметил Шмыгаль.

Минобороны допустило к эксплуатации мобильную автомастерскую - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле Минобороны разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Новый образец мобильной автомастерской отмечается компактностью и значительно лучшей маневренностью по сравнению с существующими передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.

