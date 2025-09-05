Дефицит внешней торговли за восемь месяцев года составил рекордные 26,3 миллиарда долларов.

Внешняя торговля Украины за восемь месяцев 2025 года выросла на 6,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 78,9 миллиарда долларов, сообщает Государственная таможенная служба.

Это свидетельствует о высокой торговой активности в августе, ведь в январе-июле товарооборот составлял 69,1 миллиарда долларов.

Так, импорт за первые восемь месяцев года достиг 52,6 миллиарда долларов. Это на 7,5 миллиарда долларов больше по сравнению с январем-августом прошлого года.

Наиболее импортируемыми категориями товаров стали:

машины, оборудование на транспорт, которых ввезли на 20,7 млрд долл. (+5,2 млрд. долл. по сравнению с прошлым годом);

продукция химической промышленности - на 8,3 млрд долл. (+ 500 млн долл.);

топливно-энергетические товары - на 6,7 млрд долл. (+700 млн долл.).

Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины в части импорта - оттуда Украина завезли продукции на 11,6 млрд долларов. На втором и третьем месте расположились Польша (5 млрд долл.) и Германия (4,2 млрд долл.).

Однако одновременно с наращиванием импорта сокращается украинский экспорт. По данным ГТС, Украина в целом поставила на внешние рынки товаров на 26,3 миллиарда долларов - ровно вдвое меньше, чем импортировала. Для сравнения, в январе-августе 2024 года экспорт составлял 27,5 млрд долл.

Уменьшились отечественные поставки продовольственных товаров - крупнейшей статьи украинского экспорта. За восемь месяцев 2025 года экспортная выручка по этой категории товаров составила 14,6 миллиарда долларов, что на 1,4 миллиарда меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время вырос экспорт металлов и изделий из них (до 3 миллиардов с 2,9 миллиарда долларов) и минеральных продуктов (до 2,5 миллиарда с 2,2 миллиарда долларов).

Крупнейшими покупателям украинской продукции стали Польша (3,3 млрд долл.), Турция (2 млрд долл.) и Германия (1,5 млрд долл.).

Дефицит внешней торговли растет

Увеличение импорта с одновременным падением экспорта свидетельствует о росте дефицита внешней торговли Украины. Так, за восемь месяцев 2025 года отрицательное сальдо составило 26,3 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года отрицательное сальдо было на уровне 17,6 млрд долл.

Этот растущий дисбаланс отражает увеличение зависимости Украины от импорта для поддержания экономики во время войны на фоне трудностей с расширением экспорта. Дефицит подчеркивает постоянную потребность в восстановлении и зависимость страны от иностранной помощи и товаров как для гражданских, так и для оборонных нужд.

НБУ в инфляционном отчете за июль прогнозировал, что по результатам 2025 года отрицательное сальдо торговли товарами и услугам составит рекордные 52,2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 39,4 млрд долл., в 2023-м - 37,9 млрд долл.

Отдельно импорт, как предполагают в НБУ, по результатам года составит 108,2 млрд долл., а экспорт - 56 млрд долл.

Одновременно с этим, по прогнозам Нацбанка, частные денежные переводы в Украину продолжат "усыхать" - по результатам 2025 года прогнозируется лишь 8,9 млрд долл. (в 2024 году было 9,5 млрд долл., в 2023-м - 11,3 млрд долл.).

Однако международные резервы будут расти, что позволит удерживать курс гривны от радикального падения. По результатам года НБУ ожидает их на уровне 53,7 миллиардов долларов (по состоянию на 1 сентября они уже составляли 46 миллиардов).

Дефицит текущего счета платежного баланса в Нацбанке прогнозируют на уровне 34,6 млрд долл. по результатам года. В июле 2025 года этот показатель уже расширился до 4,1 миллиарда долларов (по сравнению с дефицитом 2,5 млрд долл. в июле 2024-го).

Украинские экспортные проблемы

В июне 2025 года Еврокомиссия не продлила так называемый "торговый безвиз" с Украиной, который предусматривал беспошлинный и бесквотный ввоз украинских товаров в Европу, что фактически означало возвращение к довоенным условиям торговли. В то же время торговые преференции остались для украинских стали и железа.

Что касается аграрных товаров, то уже по состоянию на начало августа украинские аграрии полностью исчерпали квоты на экспорт меда в ЕС, а также вплотную приблизились к исчерпанию квот на сахар и сухое молоко, сообщали в УКАБ.

Возвращение торговых ограничений негативно влияет на объемы украинского экспорта. Тарас Качка, в то время заместитель министра экономики Украины, прогнозировал, что из-за возвращения экспортных квот наше государство может не досчитаться около 3 миллиардов экспортной выручки в год.

"Торговый безвиз" с Европой спас украинскую экономику в период морской блокады и превратил ЕС в главного торгового партнера Украины.

Как сообщали в Министерстве экономики, в 2024 году доля ЕС в структуре товарооборота Украины ЕС составила почти 54%, в 2023-м - 56%. В прошлом году мы экспортировали в Европу товаров на 24,8 миллиарда долларов, что на 16,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

По словам Качки, больше всего украинских товаров среди стран Европы приобрели Польша, Испания, Германия, Италия и Нидерланды.

