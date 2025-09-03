Некоторые мужчины могут оказаться на фронте, даже если имеют законные основания для отсрочки.

В Украине проходит призыв военнообязанных мужчин. Мужчинам, которые не могут служить по семейным обстоятельствам или из-за проблем со здоровьем, предоставляется отсрочка от мобилизации. А сотрудники критически важных предприятий могут получить бронь от руководства.

Однако при некоторых условиях мужчины могут потерять бронирование и отсрочку, даже если они полагаются по закону. Чтобы не оказаться в таких условиях, стоит хорошо выучить правила.

Кто не подлежит бронированию во время мобилизации

В сентябре изменений правил по предоставлению отсрочки некоторым профессиям не ожидается. На работников компаний, которые относятся к крайне важным для экономики, оформляется бронь от мобилизации их работодателями.

В большинстве случаев забронировать можно лишь половину военнообязанных сотрудников. Поэтому часть мужчин в любом случае не получит такой отсрочки, даже если работает в критической инфраструктуре. Решение о том, кому предоставить бронь, принимается начальством.

Не смогут получить такой статус резервисты, то есть бывшие военные, уволенные в резерв. Для их бронирования нет юридической возможности. Также в списке тех, кто не получит бронь от мобилизации, нарушители правил военного учета. Если у мужчины в "Резерв+" имеется статус "в розыске", то система не позволит его забронировать.

Когда теряется право на отсрочку

Самые частые основания для временного освобождения от призыва известны всем - это инвалидность, наличие трех и более детей или одного ребенка с инвалидностью, опека над недееспособным родственником. Еще отсрочку дают отцам-одиночкам и освобожденным из российского плена украинцам.

Однако мало иметь такие основания, чтобы мужчину не призвали на фронт. Очень важно оформить отсрочку в ТЦК и проверять её наличие в "Резерв+". Если мужчина подлежит освобождению от призыва (например, имеет инвалидность), но никогда не приходил в военкомат и не имеет официальной отсрочки, то его могут мобилизовать. И это не будет считаться нарушением закона.

Уже выданную отсрочку могут отменить при нарушении правил. Например, у студентов - при поступлении на заочную форму обучения или получении второго высшего образования. Также среди тех, кто теряет право на отсрочку, многодетные отцы, которые не выплачивают алименты. При этом не важно, рождены ли дети от одной матери или от разных, но в свидетельствах о рождении должен быть указан один отец.

Напомним, что отсрочка для студентов вскоре может предоставляться по новым правилам, если Кабмин примет соответствующий законопроект. ТЦК будут учитывать возраст, в котором мужчина поступил в вуз.

