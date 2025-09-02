Мужчин возрастом 50+ тоже призывают, но только на определенные должности.

В Украине продлили военное положение, а вместе с ним продолжается и всеобщая мобилизация. Ей подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. И если призыв молодых юношей не вызывает вопросов, со старшими людьми всё сложнее, ведь в их возрасте почти у всех есть хронические болезни.

Мы разобрались, как проходит мобилизация после 50 лет - Украина призывает таких людей, но с определенными нюансами. Для этой категории мужчин у ТЦК есть особое внутреннее постановление.

Как проводится мобилизация 50+ в Украине

Правила воинского учета украинцев регулируются законом №3543, который продолжит действовать в сентябре. Насчет того, как проходит мобилизация после 50 лет в Украине, законопроект исключений не делает.

Такие мужчины наравне со всеми подлежат обязательному призыву, если не имеют отсрочки или не являются непригодными к службе. Им также могут приходить повестки, за игнорирование которых придется заплатить штраф. Они не могут выезжать за границу без особых оснований.

Однако мобилизация 50+ все же имеет свои особенности. Об этом рассказала на пресс-конференции Лариса Козак, заместительница главы киевского ТЦК. По её словам, мужчины этого возраста и старше после призыва распределяются в тыловые специальности: "Это будущие водители, логисты, тыловики". Военнослужащая заявила, что на своем опыте не видела, чтобы таких граждан мобилизовали на боевые должности.

Таким образом, мужчины старше 50 обычно не служат на "нуле", если сами не хотят. Однако официальной законодательной базы для этого нет. Такое распоряжение содержится во внутренних документах ТЦК, которые не публиковались в открытом доступе.

Будет ли мобилизация 55+ мужчин

Все граждане мужского пола считаются военнообязанными до 60 лет, и это абсолютно законно. Поэтому возможна мобилизация после 55 лет - Украина устанавливает особенных привилегий для такого возраста. По закону призвать могут даже в 59. Однако ТЦК, следуя собственной документации, обычно отправляет эти категории на должности обеспечения.

