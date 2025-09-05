В этом году улучшились прогнозы финансовых показателей бизнеса.

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации, составляет 46 гривень за доллар. Для сравнения, в 2025 году бизнесы закладывали 44 грн/долл., а в 2024 году - 41 грн/долл.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации "Прогнозы бизнеса на 2026 год".

Нынешнее исследование демонстрирует преимущественно положительную динамику развития бизнеса в 2026 году - на это указывают 55% опрошенных компаний. В прошлом году положительную динамику ожидали 53% руководителей. Около трети, а именно 30% бизнес-лидеров не ожидают изменений, а 15% прогнозируют отрицательную динамику.

Несколько улучшились прогнозы финансовых показателей: с 72% до 77% выросла доля руководителей, ожидающих роста доходов в гривне, и с 15% до 12% уменьшилось количество тех, кто прогнозирует падение.

Отмечается, что 29% опрошенных компаний-членов Ассоциации строят свои бизнес-планы с ожиданием того, что боевые действия могут завершиться в 2026 году, тогда как 19% не рассчитывают на завершение войны в следующем году. В то же время 52% не делают те или иные прогнозы.

"До 20% увеличилось количество компаний, которые планируют крупные инвестиционные проекты в 2026 году. К тому же, выросла средняя стоимость запланированных проектов - до 14 млн долларов. Напомним, на 2025 год 16% компаний-членов Ассоциации планировали крупные инвестпроекты со средним размером инвестиций 9 млн долларов", - говорится в исследовании.

Три четверти участников опроса, а именно 74% компаний планируют применять ИИ-инструменты для оптимизации или повышения эффективности работы в своей компании в 2026 году. Это свидетельствует о растущей роли искусственного интеллекта и процессов автоматизации, что может быть частичным ответом на растущую проблему нехватки кадров. Отмечается, что в основном компании будут применять ИИ-инструменты для обучения, повышения эффективности аналитической работы, облегчения рутинных задач, планирования закупок и продаж, а также в маркетинге, учете, коммуникации с клиентами и тому подобное.

Курс доллара в Украине - последние прогнозы

Согласно Бюджетной декларации от правительства, в следующие три года ожидается рост курса доллара в Украине: в 2026 году прогнозируется средний курс доллара в 44,7 грн (44,8 грн на конец года); в 2027 году - 45,2 грн (45,3 грн на конец года); в 2028 году - 45,6 грн (45,8 грн на конец года).

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital считают, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны за доллар до конца 2025 года. В случае продолжения активных боевых действий в 2026 году американская валюта может подорожать до 46 гривен за доллар.

