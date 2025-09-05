В заявлении местной полиции говорится о том, что высказывания мужчины якобы "могли спровоцировать беспорядки и вызвать публичные ссоры".

В Китае задержали мужчину, который критиковал военный парад, проведенный председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что 47-летний мужчина опубликовал "клеветнические и дискредитирующие высказывания" о параде в интернете. Полиция города Сянъян провинции Хубэй сообщила, что позже обвиняемый признался, что "оскорбил страну и задел чувства нации".

В заявлении местной полиции также говорится о том, что высказывания мужчины якобы "могли спровоцировать беспорядки и вызвать публичные ссоры". В агентстве подчеркнули, что это обвинение довольно размыто и часто используется против людей, которые якобы угрожают общественному порядку.

Пока неизвестно, что именно опубликовал в интернете мужчина и как долго его будут содержать под стражей. Местная полиция добавила, что всех, кто "оскорбит патриотические чувства", подвергнут суровым репрессиям со стороны органов общественной безопасности.

Журналисты напомнили, что Си Цзиньпин уже давно подавляет инакомыслие среди населения Китая. За 12 лет правления он лишил свободы огромное количество местных правозащитников, а также значительно повысил авторитет партии в обществе.

Зачем Китай устроил масштабный военный парад

Ранее военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что глава Китая Си Цзиньпин устроил масштабный военный парад в Пекине для того, чтобы заявить о себе как о втором геополитическом центре мира в противовес США. По его словам, на эту роль долгие годы претендовала Россия, но КНР перехватила инициативу.

Эксперт напомнил, что Китай начал активную программу перевооружения еще с середины 2000-х годов. На эти цели было инвестировано немало средств.

