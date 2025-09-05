Еврокомиссар убеждает, что Вашингтон не давит на ЕС относительно отказа от российского "черного золота".

Президент США недоволен тем, что Европа до сих пор покупает российские энергоносители. Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен на это заметил, что блок стремится отказаться от российской нефти до 2028 года, сообщает Reuters.

"Путин не только использовал энергетику как оружие против нас, шантажируя государства-члены, мы фактически также косвенно помогаем финансировать войну Путина, и это должно прекратиться. И если президент Трамп согласится на это, то это будет только положительной поддержкой, потому что это, безусловно, наша главная цель", - отметил европейский чиновник.

Йоргенсен добавил, что не сталкивался с давлением Вашингтона относительно заблаговременного отказа от российской нефти.

На вопрос о сроках отказа Словакии и Венгрии от российского "черного золота", еврокомиссар отметил, что ведет переговоры с правительствами обеих стран, но, при необходимости, страны ЕС могут утвердить планы поэтапного отказа и без них.

"Если по внутренним причинам есть страны, которые не чувствуют, что могут это поддержать, то это не то, что требует единодушия", - сказал Йоргенсен.

Отказ ЕС от российской нефти

Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент США Дональд Трамп призвал ЕС прекратить закупку российской нефти, "которая помогает финансировать войну".

Между тем, Еврокомиссия еще в июне 2025 года представила план отказа от российской нефти и газа, который предусматривает прекращение импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.

"Импорт по существующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года", - добавляют европейские чиновники.

В то же время план предусматривает, что Словакия и Венгрия смогут покупать газ по краткосрочным контрактам до конца 2027 года.

