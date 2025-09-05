Второй по величине производитель свинины в мире может серьезно пострадать.

Китай ввел антидемпинговые пошлины в размере до 62% на свинину из стран Евросоюза. Данное решение Пекина стало ответом на европейские тарифы на импорт китайских электромобилей.

Газета Financial Times пишет, что, по данным Министерства торговли Китая, "предварительные результаты более чем годичного расследования указывают на то, что европейская свинина и продукты из нее являются предметом демпинга, что наносит существенный ущерб соответствующей отечественной промышленности". Ведомство объявило о введении временных пошлин в размере от 15,6% до 62,4%.

Представитель Европейской комиссии по вопросам торговли Олоф Гилл заявил, что расследование "основано на сомнительных обвинениях и недостаточных доказательствах и, следовательно, не соответствует правилам ВТО (Всемирной торговой организации, - УНИАН)". По его словам, недавние торговые соглашения, в том числе с Мексикой, расширяют доступ на рынок для производителей свинины из ЕС.

Видео дня

Пекин решил наказать ЕС в то время, когда европейские свиноводы страдают от инфляции, падения цен и падения экспорта, который с 2020 по 2024 год сократился на две трети до 4,3 млн тонн.

Большая часть сокращения пришлась на Китай, поскольку материковая часть страны увеличила поголовье свиней. Пекин и Гонконг закупили 1,18 млн тонн, по сравнению с 3,6 млн в 2020 году, при этом материковая часть по-прежнему остается крупнейшим рынком.

Фермеры также сталкиваются с ростом импорта. Брюссель предложил США ежегодную беспошлинную квоту в размере 25 000 тонн в рамках нового торгового соглашения. Кроме того, введены 15%-ые пошлины на экспорт из ЕС в США, который в 2024 году составил более 700 млн долларов.

Также на утверждение поступило торговое соглашение Евросоюза с блоком МЕРКОСУР, которое позволит южноамериканским странам экспортировать еще 25 000 тонн беспошлинной продукции.

Евросоюз - второй по величине производитель свинины в мире после Китая и крупнейший ее экспортер. Германия, Испания и Франция – крупнейшие производители Европы.

Торговая война между ЕС и Китаем - главные новости

4 октября 2024 года Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая. Введение таких пошлин усилит напряженность в торговых отношениях ЕС с Китаем. Решение было принято после того, как расследование выявило, что Пекин несправедливо субсидировал свою промышленность.

В свою очередь Китай поставил три компании из Европейского союза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину, а также еще одно расследование коснулось импорта молочных продуктов.

8 октября Пекин ввел пошлину на европейский бренди.

Вас также могут заинтересовать новости: