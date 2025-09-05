За громкими обещаниями направить войска в Украину затерялось то, о чем никто не сказал.

Обещания европейских стран отправить своих военных в Украину в рамках послевоенных гарантий безопасности являются не более, чем словесным жестом солидарности. В реальности Украина была и будет один на один с российским агрессором. Об этом на страницах The Telegraph пишет политический обозреватель Оуэн Мэттьюз.

"Европа лжет Украине. Никакие войска не придут ей на помощь. Вчерашняя встреча Коалиции желающих привела ко многим смелым разговорам, в частности к принципиальному согласию относительно того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "силами успокоения в Украине". Но с планом Макрона есть только одна проблема, и ее зовут Владимир Путин", - пишет журналист.

Он отмечает, что Кремль неоднократно подчеркивал неприемлемость размещения в Украине войск стран-членов НАТО, и эта позиция не изменилась. По мнению Мэттьюза, единственная причина, почему европейцы продолжают обсуждать этот вариант - "очередная пустая демонстрация солидарности" с Украиной.

Журналист отмечает, что украинцы "имеют веские основания быть очень злыми" на своих западных союзников, которые, хотя и предоставили весомую помощь, но всегда делали это слишком медленно и в недостаточном объеме. И эта неторопливость имеет свое объяснение, которое озвучивали сами же европейцы: они хотят избежать прямой войны с РФ.

"Жестокое вторжение Путина и его постоянные нападения на украинских мирных жителей продолжают возмущать западных избирателей. Но так же никто не хочет вести ядерную войну за Донбасс. Та же логика лежит в основе бессмысленной схемы европейских миротворцев", - пишет Мэттьюз.

Обозреватель отмечает, что отправка иностранных войск в Украину для сдерживания РФ будет иметь смысл только тогда, когда это будет полноценная армия, "готовая воевать и умереть, если нужно". И здесь возникает риторический вопрос: сколько европейских лидеров "готовы отправить детей своих избирателей умирать за Украину".

По мнению Мэттьюза, главный итог вчерашней встречи "Коалиции желающих" заключается не в пустых обещаниях прислать "миротворцев", а в том, о чем никто не говорил.

"Исчезли любые разговоры о членстве Украины в НАТО. Это одно из ключевых требований Кремля, которое было выполнено (...) Это означает, что когда дело доходит до противостояния будущей российской агрессии, Киев остается один на один, а его союзники держатся на безопасной дистанции", - резюмирует журналист.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, политолог Тарас Загородний выразил скепсис относительно намерений "Коалиции желающих" отправить свои войска в Украину. По его мнению, если эти "миротворцы" не будут готовы стрелять в россиян в случае необходимости, то в них просто не будет смысла.

Также мы писали, что европейские лидеры осознают свою стратегическую слабость, хоть и не озвучивают этого публично. Понимая, что в конце концов Украине придется отбиваться от РФ своими силами, европейцы хотят "превратить Украину в дикобраза", то есть реализовать стратегию, похожую на то, как выживают Израиль и Южная Корея в условиях постоянной угрозы вторжения.

