Трампу безразлично на Орбана и Фицо: политолог о торговле нефтью с РФ

Американский президент имеет претензии ко всей Европе, отметил Тарас Загородний.

Соединенные штаты уже давно давят на Европу с требованием перестать покупать российскую нефть и газ. Но в последний месяц это давление усилилось.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Тарас Загородний - политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

"И здесь причина именно в европейцах. Они начинают рассказывать, что Трамп не водит санкции. А США наоборот обвиняют Европу в том, что они на 25 миллиардов ежегодно покупают нефть и газ. Знал ли Трамп, что Орбан берет российскую нефть? Конечно, что знал. Орбан же сам показал письмо Трампа, в котором он писал и жаловался на украинцев. Так что ничего здесь удивительного нет", - сказал Загородний.

Видео дня

Политолог отметил, что ему безразлично, что это делают отдельные страны, такие как Венгрия или Словакия. Зато президент США хочет, чтобы вся Европа перестала торговать с Россией.

"Ему там конкретно ввозиться с Фицо или Орбаном нет смысла. Ему нужно, чтобы все сократили закупку нефти и газа у России. Так что я не думаю, что он конкретно на них будет давить. Там есть Еврокомиссия, именно от нее требуют решения. Нечем заниматься Трампу, чем как давить на какую-то Венгрию и Словакию, которые не имеют особого влияния", - добавил Загородний.

Эксперт пояснил, что претензии по закупке европейцами нефти и газа у России начались не после начала полномасштабной войны. По словам политолога, это продолжается еще с первого президентского срока Трампа.

"Тогда Трамп приезжал и отчитывал немцев, что они покупают российский дешевый газ, получают конкурентное преимущество для своих товаров. А потом приходят к американцам и говорят, защищайте нас от России. Причем не желая платить за оборону", - пояснил Загородний.

Российская нефть и газ: важные новости

Ранее о том, что Трамп недоволен Европой, которая продолжает покупать российскую нефть и газ, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это касается Венгрии и Словакии.

Также президент заявил, что в ближайшее время европейские эксперты будут встречаться с американскими коллегами, чтобы обсудить пути остановки поставок газа и нефти из России в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: