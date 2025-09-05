Россия продолжает избегать мирных переговоров, отмечают журналисты.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не может оказать достаточное давление на Путина для окончания войны, пишет Bloomberg.

В то же время немецкий лидер отметил, что Европа зависит от помощи США, тогда как Китай, Индия и Бразилия налаживают отношения с Россией.

"Комментарии Мерца прозвучали на фоне обещаний европейских лидеров предоставить Киеву гарантии безопасности в случае прекращения огня, даже когда относительно конкретных обязательств президента США Дональда Трампа не появилось никакой ясности", - отмечает издание.

Видео дня

На фоне этого, пишут журналисты, все попытки приблизить перспективу мирных переговоров упираются в непреклонность Москвы. Путин в очередной раз повторил то, что Россия не соглашается на присутствие войск стран НАТО в Украине.

Издание со ссылкой на чиновника, знакомого с переговорами отмечает, что союзники Украины взяли за цель предоставить Украине сильную позицию, чтобы Россия никогда больше не атаковала ее после окончания боевых действий.

"План заключается в том, чтобы превратить Украину в дикобраза - стратегия, также известная как израильская или южнокорейская модель", - сказал чиновник.

И хотя Зеленский уже неоднократно заявлял о своей готовности встретиться с Путиным, Москва пока не выразила никакой заинтересованности в этом. А Трамп, который обещал давить на Россию, до сих пор не выполнил своих обязательств.

По словам чиновника, европейские лидеры согласились, что более жесткие санкции против России являются ключевыми для того, чтобы заставить Москву прекратить войну и начать переговоры по мирному соглашению.

"Они четко дали понять Трампу, что теперь ждут ответа США, чтобы совместно усилить санкции против России", - добавляет издание.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что журналисты NBC News сообщили, что Вашингтон готов взять на себя ключевую роль для мониторинга буферной зоны в случае окончания войны между Украиной и РФ. Журналисты отмечают, что эта зона должна разделять российскую и украинскую территории. Однако размеры этой зоны еще не определены.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию в западных СМИ о том, что в Украину в случае договоренностей о завершении войны, могут направить 10 тысяч военных. Он отметил, что пока нет возможности озвучить всю информацию, поскольку некоторые детали гарантий безопасности еще не готовы. Но, отметил президент, план действительно есть.