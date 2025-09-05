Тихий ждет разблокирования пути Украины в ЕС, потому что Украина выполнила все необходимые условия.

Абсурдом является блокирование процесса вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает корреспондент УНИАН.

"По Венгрии. Ожидаем разблокирования пути Украины в ЕС, который наша страна заслужила, для которого выполнила все необходимые условия и для которого нет никаких обоснованных препятствий", - подчеркнул он.

При этом Тихий добавил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стоит задуматься, почему он против вступления страны в ЕС, когда даже его друг российский диктатор Владимир Путин говорит, что не против.

"Это абсурд, что Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в ЕС. Мы открыты к конструктивному диалогу с венгерской стороной", - отметил спикер МИД Украины.

По его словам, если речь идет о диалоге о нацменьшинствах или по другим вопросам, то Украина готова работать над их решением.

"Но позиция венгерской стороны уже по неадекватности достигает уровня российской позиции. Никаких реальных препятствий нет, чтобы открыть Украине путь в ЕС. В страшилки, которые распространяет правительство Орбана, я даже не буду углубляться. Это не выдерживает никакой критики. И эти все страшилки являются абсурдными", - подчеркнул Тихий.

По его словам, давление на Будапешт должно увеличиваться, чтобы "их стимулировать к принятию решения, которое они должны принять, потому что все готово".

При этом спикер МИД Украины добавил, что со стороны Венгрии препятствование открытию вступительных переговоров является каким-то "мелким шантажом".

"К сожалению, здесь иррациональные какие-то причины или узкополитические, которые превышают даже соображения безопасности для самой Венгрии, потому что вступление Украины в ЕС в интересах этой страны. Продолжаем работать, чтобы это разблокировать", - подчеркнул Тихий.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, ЕС может отказаться от принципа единодушия при принятии решений во внешней политике. Этот вариант хотят рассмотреть, чтобы решить проблему постоянных вето от Венгрии на все решения по Украине. Эти изменения дали бы ЕС возможность действовать быстрее и решительнее в условиях усиления геополитической конкуренции и избежать блокирования важных решений отдельными государствами-членами.

Также мы писали, что в меморандуме Вильнюс призывает другие страны ЕС достичь ощутимого прогресса в вопросе членства Украины в блоке. Указывается, что это необходимо, чтобы поддержать авторитет Брюсселя. Переговоры о членстве Украины в ЕС зашли в тупик с июня. В меморандуме подчеркивается, что Дания должна созвать встречу в Копенгагене в начале сентября, чтобы начать переговоры с Украиной и Молдовой.

