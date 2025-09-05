'Последний эксперимент' сторонников плоской Земли в Антарктиде пошел не по плану

Они увидели 24-часовое солнце, но не убедились в том, что Земля круглая.

После наблюдения за солнцем в Антарктиде группа сторонников теории плоской земли так и не смогла отказаться от своих взглядов. Как пишет iflscience.com, участники экспедиции увидели солнце, которое не заходило в течение суток, что возможно лишь на планете шарообразной формы, но это убедило не всех.

Издание пишет, что сторонники теории "плоской Земли" время от времени проводят эксперименты, чтобы получить доказательства. В частности, в 2024 году одна группа отправилась в Антарктиду, чтобы доказать, что Земля является плоской. Они три года планировали путешествие, которое драматично назвали "Последним экспериментом".

Дело в том, что одним из наглядных доказательств того, что Земля круглая, является северное солнце, которое летом в Антарктиде светит 24 часа в день. Это северное солнце невозможно было бы объяснить, если бы Земля была плоской.

Организатор группы - американский пастор из штата Колорадо Уилл Даффи, который узнал, что среди его близких друзей есть те, кто верит в плоскую Землю. Эти люди также верят в теорию заговора - якобы существует "Антарктический договор", который запрещает всем желающим пересекать границы Антарктиды.

Пастор решил "положить конец дебатам о форме Земли... раз и навсегда". Он собрал группу сторонников плоской Земли и повез их в Антарктиду, чтобы показать им неопровержимое доказательство того, что они живут на шаре.

Со своей стороны, перед поездкой Даффи заявил, что если Солнце не будет видно в течение 24 часов, он признает, что Земля плоская.

Все участники эксперимента Даффи увидели Солнце, которое не заходило в течение 24 часов. Для некоторых этого оказалось достаточным, чтобы отказаться от веры в плоскую Землю. Однако, не все - некоторые признали лишь наличие северного солнца, но не то, что Земля является шаром.

"Хотя эксперимент и называли "окончательным", он, кажется, не помог опровергнуть теорию плоской Земли даже для людей, которые отправились в путешествие ко дну земного шара. Возможно, им стоит немного почитать о том, как мы узнали, что Земля круглая, еще несколько веков назад", - подытожило издание.

