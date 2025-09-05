Известно, что актриса занимается йогой.

Звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон поделилась мыслями о принятии возраста и уходе за собой.

Как передает Mirror, актриса подчеркнула, что не намерена "отдавать себя седине" и открыто призналась в использовании косметических процедур. Звезда также назвала секретом "вечного фонтана" своей молодости оптимизм и позитивное отношение к жизни:

"Я не собираюсь утверждать, что не делаю лазеры или другие приятные вещи. Я, так сказать, поддерживаю себя. Но просто так сдаться и позволить седине взять верх - это не про меня. Я думаю, все начинается с того, как ты любишь свое тело и где ты сейчас находишься. Это вопрос перспективы и отношения".

Ее коллеги по шоу, в том числе актриса Марион Котийяр, отметили, что Дженнифер вдохновляет своим примером. "Она заставляет меня чувствовать себя хорошо, когда я думаю о новом десятилетии жизни", - отметила актриса.

Несмотря на годы слухов о пластических операциях, Энистон не раз опровергала их, признавая лишь коррекцию носа по медицинским причинам и отдельные эксперименты с ботоксом.

Напомним, сейчас Энистон встречается с коучем и "гипнотерапевтом" Джимом Кертисом. Инсайдеры сообщают, что звезда влюблена в нового бойфренда, поэтому игнорирует "красные флажки" из его прошлого.

