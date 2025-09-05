Муж ведущей имел политическую карьеру.

Известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина откровенно ответила на вопрос, пойдет ли она в политику. Звезда призналась, что один из членов ее семьи уже имел подобный опыт.

В программе "Утро в большом городе" ведущая поделилась, что о политической карьере у нее спрашивают часто. Однако, у нее самой не возникло желания сменить сферу деятельности. По словам Марии, она не хочет влезать в эту "грязь".

При этом журналистка вспомнила, что подобный опыт ее семья уже переживала. Муж Ефросининой Тимур Хромаев до того, как пополнил ряды ВСУ, работал председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в течение шести лет.

"Часто меня об этом спрашивают друзья в семейном кругу: "Ну что, есть мечты?" Я говорю: "Нет, я не справлюсь с этой грязью. Мне неинтересно бороться с ветряными мельницами". По крайней мере часть моей семьи там уже была. Это мой муж", - рассказала известная интервьюерка.

При этом Маша назвала единственное условие, при котором бы она изменила свое мнение и таки бы решилась пойти в политику:

"Если на пороге моего дома будет человек, который скажет, что от этого зависит мир в Украине, тогда я подумаю".

В этом же интервью Маша Ефросинина призналась, что раньше имела проблемы с завистью чужому успеху, однако со временем таки смогла это побороть. По ее словам, эта плохая привычка разрушает людей изнутри.

