У нового министра иностранных дел Британии есть некоторый опыт работы за рубежом.

В правительстве премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошли перестановки. В частности, министр иностранных дел Дэвид Лэмми теперь стал вице-премьером и министром юстиции. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что новым главой МИД Британии стала Иветт Купер. Ранее она занимала должность министра внутренних дел.

Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Лэндейл рассказал, что у Купер есть некоторый опыт работы за рубежом. В частности, она в прошлом году ездила в Ирак, где пыталась решить проблему нелегальной миграции.

Лэндейл подчеркнул, что у нового главы МИД Британии меньше связей в администрации президента США Дональда Трампа, чем у Лэмми. По его словам, в отличие от бывшего главы МИД Британии, Купер не дружит с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Другие перестановки в правительстве Британии:

Шабана Махмуд - министр внутренних дел (была министром юстиции);

Стив Рид - министр по вопросам жилищного строительства и развития общин (был министром по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства);

Пат Макфадден - министр по вопросам труда и пенсий (был канцлером герцогства Ланкастер);

Лиз Кендалл - министр по вопросам науки, инноваций и технологий (была министром по вопросам труда и пенсий);

Питер Кайл - министр по вопросам бизнеса и торговли (был министром по вопросам науки, инноваций и технологий);

Эмма Рейнольдс - министр по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (была младшим министром в казначействе);

Джонатан Рейнольдс - главный парламентский организатор (был министром по вопросам бизнеса и торговли);

Дуглас Александер - министр по делам Шотландии (был министром по вопросам торговой политики);

Сэр Алан Кэмпбелл - лидер Палаты общин (был главным парламентским организатором);

Анджела Рэйнер - ушла в отставку (была заместителем премьер-министра и министром по вопросам жилищного строительства и развития общин);

Люси Пауэлл - уволена (была лидером Палаты общин);

Иан Мюррей - уволен (был министром по делам Шотландии);

BBC со ссылкой на источники сообщает, что перестановки в правительстве Британии были вызваны несколькими причинами. Одной из главных причин называют отставку заместителя британского премьера Анджелы Рэйнер, которая оказалась в центре скандала из-за того, что не доплатила гербовый сбор (налог на недвижимость) при покупке дома.

По словам аналитиков, перестановки также являются частью более широкой стратегии Стармера. Сам британский премьер говорил о том, что этот шаг является переходом ко "второй фазе правительства".

Стармер согласился поддержать мирное соглашение по Украине без прекращения огня

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов поддержать мирное соглашение по Украине без прекращения огня как предварительного условия. Он подчеркнул, что Лондон хочет видеть устойчивый и справедливый мир для Украины.

По словам Стармера, если удастся добиться одновременного прекращения убийств и достижения устойчивого мира, это было бы еще лучше.

