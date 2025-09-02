Рождество Богородицы - великий праздник для верующих, традиции которого стоит знать всем православным.

Ежегодно в начале осени христиане празднуют чудо появления на свет Девы Марии, матери Иисуса и покровительницы всех людей. Украинцы с давних времен почитают Богородицу и в молитвах просят её защитить своих родных, особенно военных. Иконы с Марией часто носили запорожские казаки.

Мы рассказали, когда праздник Рождество Пресвятой Богородицы наступает по современному стилю, как празднуется в украинских традициях и о чем принято молиться.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы и какая история праздника

В Святом Писании описана история появления Девы Марии на свет. Её родители Иоаким и Анна до престарелых лет оставались бездетными. Они много молились Господу о чуде рождения ребенка. Просьбы были услышаны, и ангел оповестил о скорой беременности. Когда появилась Мария, родители в благодарность Богу за дар отдали девочку на службу в Иерусалимский храм.

В современном церковном календаре торжество наступает 8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы по старому стилю будет 21 сентября. В эти даты в церкви пройдет богородичное богослужение.

Как отметить праздник Рождество Пресвятой Богородицы и что нельзя делать

В христианских странах к торжеству принято освящать зерно, фрукты и овощи, особенно виноград. Освященные лакомства подают на трапезу, куда приглашают всех родных.

В нашей стране праздник называют Вторая Пречистая и стараются к нему закончить все полевые работы. Пасечники готовят улья к зимовке. На Рождество Пресвятой Богородицы в Украине был обычай среди юношей посылать сватов к возлюбленной, чтобы успеть пожениться к Покрову (1 октября).

Запреты торжества такие же, как в другие важные церковные даты. Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, ссориться с близкими.

Молитва на Рождество Пресвятой Богородицы

Деве Марии молятся о семейном счастье, здоровье детей, наставлении на правильный путь недругов. Знакомые и родственники военных могут попросить защиты военнослужащих. Молитва о благословении воинов звучит так:

Пресвятая Владычица Богородица, защитница человечества и мать всех людей! Просим тебя: встань на защиту украинской земли, помоги нам защитить свою независимость, одолеть врага и отстроить государство! Утоли страдания украинского народа. Преврати нашу скорбь в радость, исцели сердца всех, кто познал горе утраты. Заступись за наших воинов перед Богом, даруй им легкую судьбу. Останови захватчиков Украины, как в давние времена ты останавливала нападчиков.

Просим тебя, Всеблагая Божья Мать, покрыть своим защитным покровом защитника Украины, Раба Божьего (имя), который защищает свою Родину. Умоли своего Сына и нашего Господа, чтобы даровал нашей стране справедливый мир и милосердие нашим защитникам. Верим в твое заступничество и славим твое милосердие. Аминь.

Не важно, празднуете ли вы 8 или 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Если молиться от чистого сердца, то ваши просьбы точно будут услышаны.

