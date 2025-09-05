По словам Зеленского, премьер-министр Словакии рассказал о своих контактах в Китае.

Словакия поддерживает Украину в движении в Европейский Союз, это очень весомо. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского относительно разговора с премьер-министром Словакии.

Глава государства отметил, что они обсудили ключевые темы - то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

"Проинформировал о нашем разговоре вчера с президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае", - отметил Зеленский.

Отдельный и важный вопрос, подчеркнул он, - это энергетическая независимость Европы. Президент подчеркнул, что "у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего".

"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - отметил Зеленский и добавил, что "важно, что есть этот наш диалог, и будем его продолжать".

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Китай, где провел личную встречу с главой России Владимиром Путиным. Отмечалось, что во время этой встречи российский диктатор призвал начать энергетическую блокаду Украины, перекрыв поставки газа и электроэнергии.

Кроме того, сообщалось, что сегодня, 5 сентября, Фицо приедет в Украину, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

