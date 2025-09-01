Простая заправка поможет быстро приготовить суп со вкусом летних овощей.

Когда за окном холодно и хочется чего-то горячего, заправка для супа на зиму может стать настоящим спасением. Она ускорит приготовление первого блюда - согревающий ужин будет на столе крайне быстро.

Мы подобрали три рецепта, которые точно пригодятся.

Заправка для супа на зиму из моркови и лука

Эта заготовка получается вкусной и насыщенной. Для приготовления нужно взять:

килограмм моркови;

два-три болгарских перца;

килограмм репчатого лука;

150 миллилитров растительного масла;

два литра томатного сока;

два лавровых листа;

пять душистых перцев;

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки молотого черного перца;

несколько столовых ложек уксуса (9%).

Морковь натираем на крупной терке, а лук и перец нарезаем небольшими кусочками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, но не румяним.

Перекладываем их в кастрюлю и заливаем томатным соком. Всыпаем специи, доводим до кипения и варим около 20 минут на среднем огне.

Добавляем перец и варим еще 10 минут. Заправка для супа на зиму из моркови и лука и перца готова.

Раскладываем ее по стерилизованным банками. На литр объема вливаем столовую ложку уксуса, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем укутанными до остывания.

Томатная заправка для супа на зиму

Готовится эта заправка для супа на зиму без уксуса. Для нее понадобятся:

пять килограммов помидоров;

килограмм моркови;

1,5 килограмма сладкого перца;

килограмм репчатого лука;

5-7 зубчиков чеснока;

220 миллилитров растительного масла;

1,5 столовые ложки соли;

70-80 граммов сахара;

чайную ложку молотого кориандра;

0,5-1 чайную ложку молотого черного перца;

пучок зелени.

Через мясорубку пропускаем перец, помидоры и морковь, а чеснок и лук - измельчаем ножом. Половину масла разогреваем в кастрюле и обжариваем лук. Добавляем чеснок и перемешиваем.

Вливаем остальное масло, всыпаем морковь и жарим пять-семь минут. Всыпаем перец и готовим 10 минут. Добавляем в емкость томаты и специи. Доводим до кипения и тушим около 40 минут на умеренном огне, накрыв крышкой.

Всыпаем рубленую зелень за 10 минут до готовности. Раскладываем заправку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем и оставляем под пледом до остывания. Хранить нужно в прохладе.

Рисовая заправка для супа на зиму

Готовится такая заправка для супа на зиму с солью и остальными приправами, которые понадобятся для харчо и любого первого блюда, в которое добавляется рис. Для него нужно взять:

500 граммов моркови;

500 граммов лука;

три килограмма помидоров;

два стакана риса;

лавровый лист;

стакан растительного масла;

столовую ложку хмели-сунели;

соль;

сахар.

Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. В это время отвариваем рис. Помидоры пропускаем через мясорубку.

Вливаем в большой казан растительное масло. Всыпаем лук и готовим до золотистости. Добавляем морковь и обжариваем вместе 10-15 минут.

Всыпаем помидоры и тушим, пока не выпарится лишняя жидкость. На это уйдет около 15 минут. Добавляем рис, специи и перемешиваем. Варим 20 минут на медленном огне.

Переливаем заправку в простерилизованные банки и закатываем. После остывания храним в прохладе.

