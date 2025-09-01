Когда за окном холодно и хочется чего-то горячего, заправка для супа на зиму может стать настоящим спасением. Она ускорит приготовление первого блюда - согревающий ужин будет на столе крайне быстро.
Мы подобрали три рецепта, которые точно пригодятся.
- Заправка для супа на зиму из моркови и лука
- Томатная заправка для супа на зиму
- Рисовая заправка для супа на зиму
Заправка для супа на зиму из моркови и лука
Эта заготовка получается вкусной и насыщенной. Для приготовления нужно взять:
- килограмм моркови;
- два-три болгарских перца;
- килограмм репчатого лука;
- 150 миллилитров растительного масла;
- два литра томатного сока;
- два лавровых листа;
- пять душистых перцев;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки молотого черного перца;
- несколько столовых ложек уксуса (9%).
Морковь натираем на крупной терке, а лук и перец нарезаем небольшими кусочками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и морковь до мягкости, но не румяним.
Перекладываем их в кастрюлю и заливаем томатным соком. Всыпаем специи, доводим до кипения и варим около 20 минут на среднем огне.
Добавляем перец и варим еще 10 минут. Заправка для супа на зиму из моркови и лука и перца готова.
Раскладываем ее по стерилизованным банками. На литр объема вливаем столовую ложку уксуса, закрываем крышками, переворачиваем и оставляем укутанными до остывания.
Томатная заправка для супа на зиму
Готовится эта заправка для супа на зиму без уксуса. Для нее понадобятся:
- пять килограммов помидоров;
- килограмм моркови;
- 1,5 килограмма сладкого перца;
- килограмм репчатого лука;
- 5-7 зубчиков чеснока;
- 220 миллилитров растительного масла;
- 1,5 столовые ложки соли;
- 70-80 граммов сахара;
- чайную ложку молотого кориандра;
- 0,5-1 чайную ложку молотого черного перца;
- пучок зелени.
Через мясорубку пропускаем перец, помидоры и морковь, а чеснок и лук - измельчаем ножом. Половину масла разогреваем в кастрюле и обжариваем лук. Добавляем чеснок и перемешиваем.
Вливаем остальное масло, всыпаем морковь и жарим пять-семь минут. Всыпаем перец и готовим 10 минут. Добавляем в емкость томаты и специи. Доводим до кипения и тушим около 40 минут на умеренном огне, накрыв крышкой.
Всыпаем рубленую зелень за 10 минут до готовности. Раскладываем заправку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем и оставляем под пледом до остывания. Хранить нужно в прохладе.
Рисовая заправка для супа на зиму
Готовится такая заправка для супа на зиму с солью и остальными приправами, которые понадобятся для харчо и любого первого блюда, в которое добавляется рис. Для него нужно взять:
- 500 граммов моркови;
- 500 граммов лука;
- три килограмма помидоров;
- два стакана риса;
- лавровый лист;
- стакан растительного масла;
- столовую ложку хмели-сунели;
- соль;
- сахар.
Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. В это время отвариваем рис. Помидоры пропускаем через мясорубку.
Вливаем в большой казан растительное масло. Всыпаем лук и готовим до золотистости. Добавляем морковь и обжариваем вместе 10-15 минут.
Всыпаем помидоры и тушим, пока не выпарится лишняя жидкость. На это уйдет около 15 минут. Добавляем рис, специи и перемешиваем. Варим 20 минут на медленном огне.
Переливаем заправку в простерилизованные банки и закатываем. После остывания храним в прохладе.