Молодежь Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии в среднем несчастнее своих сверстников из континентальной Европы.

Знание английского языка открывает больше возможностей в жизни. Но похоже, что те люди, для которых английский является родным, оказались едва ли не самыми несчастными людьми на планете. Об этом пишет Mirror со ссылкой на новое исследование.

Так, новый Всемирный отчет о счастье показал, что в таких странах, как Великобритания, США, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Канада, растет количество молодежи, которая страдает от стресса и чувствует себя несчастной.

Конечно, сам английский язык здесь ни при чем. Анализ показывает, что именно в этих странах по ряду причин молодежи не хватает оптимизма относительно собственного будущего, в частности относительно карьерных перспектив. И эти настроения в англоязычных странах заметно контрастируют с настроениями в континентальной Европе, где молодежь больше склонна верить, что упорный труд может принести успех.

Одной из главных причин пессимизма англоязычной молодежи является кризис на рынке жилой недвижимости в этих странах. Хотя высокие цены на жилье не являются эксклюзивной проблемой англоязычного мира, в Британии и США жилая недвижимость подорожала более чем на 200% за последние 30 лет, тогда как в континентальной Европе цены выросли лишь на 80%.

Если в прошлом мечта о собственном жилье была для молодежи прочной мотивацией работать, то сегодня молодежь уже просто не верит, что когда-то сможет заработать достаточно денег, чтобы приобрести собственное жилье.

Ситуация ухудшается тем, что в англосаксонских странах владение домом или квартирой является одним из главных мерил успеха человека. Поэтому не имея возможности его приобрести, молодежь еще больше погружается в депрессию.

