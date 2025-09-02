Рассказываем, что лучше всего смешивать с рисом и как его правильно готовить.

Рис является основой для многих блюд, а также его готовят в качестве гарнира. В то же время, далеко не каждая хозяйка овладела мастерством готовить эту крупу без мяса.

Мы узнали, как вкусно приготовить рис без ничего, а также что в него можно добавить. Ранее мы рассказывали, как жарить лисички, чтобы они не горчили.

Что можно добавить к рису для вкуса

Аманда Блум из Simply Recipes поделилась своим лайфхаком, чем можно улучшить вкус риса, чтоб вывести его на новый уровень. Всего один ингредиент и дополнительный этап в процессе приготовления до неузнаваемости изменят блюдо.

По словам Блум, перед варкой она всегда предварительно обжаривает рис. Выбор масла для этого способен оказать колоссальное влияние, а обжаривание добавит глубоких ореховых ноток.

Аманде больше всего нравится готовить рис на кокосовом масле. Она пробовала эту крупу также в тандеме с оливковым и сливочным.

"Оливковое масло обжаривалось быстрее и придавало хруст, растительный вкус. Кокосовое масло дало лучшие результаты: оно быстро покрыло каждое зерно, и рис обжарился в течение двух минут. Лучше всего то, что оно сделало вкус богаче - появился легкий землистый и ореховый привкус, при этом цвет и хруст были такими же, как и после обжарки на оливковом масле", - поделилась своим опытом кулинар.

Важно не только то, что нужно добавлять в рис, но и как его потом отварить, чтоб не испортить финальный результат. Все сводится к одному правилу: на одну часть риса нужно взять две части жидкости и отварить на медленном огне. Предварительное обжаривание способно значительно сократить время варки, так что это стоит учесть.

Чтоб сделать рис ароматным, поместите на сковородку две столовые ложки кокосового масла и включите средне-сильный огонь. Когда оно растопится, добавляйте крупу. Помешивайте рис около двух минут. Он должен быть весь покрыт маслом и стать золотисто-коричневым. После этого вливаем двойную порцию воды.

Накрываем крышкой и ждем закипания. Убавляем огонь до минимума и варим 20 минут. Затем убираем с огня, но крышку оставляем закрытой еще минут на 10. Аманда подчеркивает, что это полностью изменит ваш привычный подход к приготовлению этого блюда.

Напоследок кулинар поделилась, что добавить в рис чтобы он был вкуснее.

"Белый рис увлекателен тем, что каждое небольшое изменение имеет большое значение. Не ограничивайтесь обжариванием - добавьте бульон вместо воды, посолите зерна или добавьте немного зелени, миндаля, грибов или брокколи. Что бы вы ни сделали, зерна станут еще вкуснее", - подытожила Аманда.

