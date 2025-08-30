Ветераны Второй мировой войны могут получить помощь от государства.

Определенные категории граждан в нашей стране имеют право на поддержку - так, для участников боевых действий предусмотрены льготы УБД, многодетные матери могут получить денежные выплаты, пенсионеры - скидки и пособия, то же касается и некоторых других украинцев.

Елена Бондаренко, юрист практики разрешения судебных споров "RELIANCE", член Николаевской областной организации Союза юристов Украины, член Ассоциации юристов Украины в комментарии УНИАН объяснила, какие есть льготы пенсионерам в Украине, если они ветераны Второй мировой войны.

Льготы пенсионерам-ветеранам Второй мировой войны

Статус ветеранов войны и гарантии их социальной защиты регулирует Закон Украины. В статье 13 подробно описано, какие льготы имеют ветераны Великой Отечественной войны (сейчас в Украине такого понятия не существует, вместо него используется термин "Вторая мировая война" - ред.) по состоянию на 2025 год.

По словам Бондаренко, ветераны Второй мировой войны, согласно закону О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, пользуются такими же льготами, как и лица с инвалидностью вследствие войны.

Первая и основная льгота - это бесплатное получение лекарств, лекарственных средств или иммунобиологических препаратов. Законодательством регулируется, лекарства против каких именно болезней ветераны могут получить бесплатно. В частности, речь идет об онкологических заболеваниях, хронических тяжелых болезнях кожи, туберкулезе, психических заболеваниях, инфарктах.

Кроме того, эксперт напомнила, какие льготы для пенсионеров в Украине, имеющих статус ветерана Второй мировой войны, если речь идет о лечении. Так, она говорит, что для таких людей действует бесплатное внеочередное зубопротезирование. Бондаренко считает, что это пилотный проект, и в его рамках государство должно компенсировать медучреждениям расходы на лечение ветеранов Второй мировой войны через НСЗУ. Тем не менее, как это работает на практике в больницах непосредственно, эксперту неизвестно:

"У нас иногда бывает такое, что в больницах по программе НСЗУ есть только бинты, йод и условно - маски. И зубопротезирование - это что-то вообще из области фантастики может быть".

В контексте жилищно-коммунальных вопросов действуют льготы пенсионерам после 70 лет, когда имеются в виду ветераны Второй мировой войны. Это скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги и отопление домов. Впрочем, Бондаренко предупреждает - в законе прописано, что ветераны имеют льготу в размере 100%, но это условно. Льгота начисляется только на 21 квадратный метр общей площади жилья.

То есть, объясняет эксперт, если у ветерана квартира, например, 32 квадратных метра, обычная маленькая так называемая "хрущевка", то льгота в 100% будет действовать только на 21 квадратный метр ее площади, а на остальную площадь квартплата будет начисляться так, как нужно.

Кроме того, те, кто является ветераном войны в Украине, имеют право бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта и транспорта пригородного сообщения. Один раз в год они могут бесплатно воспользоваться железнодорожным, водным или воздушным транспортом. А с 1 октября до 15 мая у них есть скидка на пользование междугородним, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

По словам Бондаренко, ветераны также имеют льготу на обеспечение жилой площадью или на улучшение жилищных условий. Но на это должно быть выделено финансирование из бюджета.

Последняя привилегия, касающаяся того, какие льготы получают ветераны Второй мировой войны - это возможность пройти санаторное лечение и получить земельныеучастки для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, но во время действия военного положения эти нормы приостановлены.

Также у ветеранов есть право на внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем. Этой категории лиц машину предоставляют на 10 лет. Затем, говорит эксперт, ветеранам могут заменить автомобиль.

Елена Бондаренко, юрист практики разрешения судебных споров "RELIANCE", член Николаевской областной организации Союза юристов Украины, член Ассоциации юристов Украины

