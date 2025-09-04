Чтобы вареные яйца были нежными и аппетитными, засеките точное время на таймере.

Вареные яйца - простой и питательный завтрак на каждый день. Чтобы блюдо было не только полезным, но и вкусным, не бойтесь экспериментировать на кухне. Попробуйте приготовить яйцо-пашот или нежные "кремовые" яйца с жидким желтком. Правильно приготовленное блюдо будет на вкус, как изысканный деликатес.

Как лучше всего варить яйца

Споры о технике, времени и способе варки среди кулинаров не прекращаются. Мы предлагаем приготовить завтрак по рецепту издания Express с комментарием шеф-повара. Кулинар рассказал, как сделать яйца более вкусными.

Для начала доведите до кипения большую кастрюлю воды. Подготовьте яйца - желательно не свежие (такие плохо чистятся) и комнатной температуры. Аккуратно опустите в кипяток, чтобы они были полностью покрыты водой.

На вопрос о том, сколько варить яйца, шеф-повар назвал точное время - семь минут тридцать секунд. Этого достаточно для идеальной структуры. Выключите огонь и сразу же опустите на три минуты в холодную воду. Такая закуска получается с нежной, тягучей серединкой и твердыми краями желтка. А белок в них плотный и вкусный.

Секрет того, как сварить самые вкусные яйца - обеспечить перепад температур. Сначала в кипятке затвердевает белок и разогревается желток. Потом в холоде оболочка желтка затвердевает, а "ядро" остается нежно-кремовым. К тому же такие изделия очень легко чистятся.

