Люди держатся, пока ситуация в городе не становится слишком опасной, потому что хотят жить в родных стенах.

Для многих жителей востока Украины эвакуация начинается после взрыва, который делает невозможным их пребывание дома - с разрушения собственного жилья. Именно в такой ситуации оказалась 69-летняя Татьяна Зайчикова, пишет AP.

Издание отмечает, что этот регион уже годами является эпицентром ожесточенных боев, а эвакуация жителей продолжается уже более трех лет. Отмечается, что город за городом в этом регионе, который по площади больше Словении или примерно равен штату Массачусетс, опустел из-за боевых действий, поскольку российские войска сейчас контролируют около 70% территории Донецкой области.

Как говорится в публикации, некоторые жители все еще остаются в разрушенных городах, потому что держатся за надежду, что война закончится в любой день - надежду, подпитанную длительными мирными усилиями, в основном под руководством президента США Дональда Трампа, хотя они до сих пор не принесли никакого прорыва в ситуации.

Подчеркивается, что люди держатся, пока ситуация не становится слишком опасной даже для военных и полиции, чтобы въехать в город.

"Мы не теряли надежды. Мы ждали каждого раунда переговоров. Мы думали, что как-то они придут к согласию в нашу пользу, и мы сможем остаться в своих домах", - сказала Зайчикова, у которой на лице остаются синяки и гематомы.

Издание добавляет, что 69-летняя женщина убеждена, что если бы она сделала в тот день хоть один шаг в кухню, то уже не выжила бы.

По данным издания, в городе Константиновка когда-то население составляло 67 тысяч человек, но в последние месяцы условия в городе стали апокалиптическими: нет надежного электроснабжения, воды или газа, а ночные обстрелы с каждым часом становятся все более интенсивными.

Указывается, что российские оккупанты стреляют из всех видов оружия, а украинские войска отвечают огнем. Именно поэтому, бывший промышленный центр превратился в полигон, над которым летают беспилотники.

В публикации говорится, что Зайчикова понимала, что в городе уже невозможно жить, но надеялась, что не потеряет место, в котором прожила всю жизнь и где преподавала музыку в детском саду.

Отмечается, что 28 августа, после нескольких месяцев, в течение которых она почти не выходила из дома, перед сном женщина решила заварить себе чай. Когда она включила ночник, подошла к кухне и хотела включить свет, внезапно раздался взрыв.

Когда пенсионерка пришла в себя, она поняла, что вход в ее дом заблокирован. К тому же, как пишет издание, аварийные службы в городе уже не работали, потому что это место стало опасным даже для солдат.

Отмечается, что на помощь женщине пришел сосед, который всю ночь до полудня следующего дня разбивал кувалдой разрушенное жилье, пока наконец не пробил отверстие, через которое пенсионерка смогла выползти.

В публикации говорится, что через несколько дней после этого, пенсионерка покинула город.

"Я не хотела ехать до последней минуты, но это было последней каплей. Когда меня везли по городу, я увидела, во что он превратился. Он был черным и разрушенным", - рассказала женщина.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко считает, что Россия может еще долго воевать, но если перекрыть ей доступ к финансам, то способности оккупантов к наступлению сразу снизятся. Федоренко подчеркнул, что Россия стремится уничтожить Украину, украинскую государственность и самих украинцев. Он отметил, что украинское войско, сражаясь на поле боя, удерживает противника, который в десятки раз превосходит по силам и средствам.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин предупредил, что в случае, если в Украине будут появляться какие-то войска, особенно сейчас в ходе ведения боевых действий, то враг будет считать их законными целями для поражения. При этом, Путин добавил, что если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда он не видит никакого смысла, чтобы эти иностранные войска находились на территории Украины.

