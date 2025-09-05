Актер сбросил почти 30 килограммов.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Джонсон проделал невероятную работу, чтобы трансформироваться в бывшего известного бойца Марка Керра и не только в плане актерских способностей, но и физической формы. Как отметила диетолог и автор бестселлеров Тоби Амидор в комментарии RadarOnline.com, такие изменения требуют основательных знаний и тщательного подхода как к питанию, так и к тренировкам.

"Чтобы подготовиться к роли Марка Керра в фильме "Крушащая машина", нужно много советов и знаний о том, как набрать мышцы таким здоровым способом. Часто, как в случае с бодибилдерами, углеводы исключают из рациона или минимизируют их потребление, чтобы выглядеть еще более мускулистыми", - рассказала эксперт.

Специалист подтвердила, что такого результата, как у "Скалы", вполне возможно достичь здоровым способом, если в течение длительного времени придерживаться определенных диет и расписания тренировок:

"Если делать это в течение длительного времени, например, года или даже 8-9 месяцев, можно перейти к виду, который сейчас имеет Джонсон. Все, что можно сделать, это надеяться, что он сделал это правильно, для своего здоровья".

Бывший рестлер неоднократно заявлял о своем желании максимально трансформироваться для роли. Однако, каким именно способом Дуэйн похудел за достаточно короткий период, пока неизвестно.

Стоит отметить, что лента "Крушащая машина" уже начала приносить первые успехи. Во время премьеры на Венецианском кинофестивале команда фильма сорвала 15-минутные овации, а самому Джонсону уже даже пророчат номинацию на "Оскар".

Напомним, что недавно стало известно, когда в украинский прокат выйдет "Несокрушимый", в котором снялся украинский боксер Александром Усиком.

