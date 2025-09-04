Провизию определенного типа лучше сложить в другом месте.

Многие украинцы, которые живут в частных домах или квартирах, складывают продукты впрок в подвалы, гаражи, погреба. Если такой возможности нет, люди пользуются кладовками. Узнайте, что можно хранить в кладовке многоквартирного дома, а для какой провизии лучше подыскать другое место.

Что нельзя хранить в кладовке - список

Как правило, в кладовую помещают продукты длительного хранения - те, которые точно не испортятся через несколько дней. Они могут храниться месяцами, но только теоретически - на самом деле, есть список того, что быстрее потеряет вкусовые качества и пригодность к употреблению, находясь в темном шкафу квартиры.

Орехи и семечки

Если не знаете, где и как хранить грецкие орехи, а также миндаль, фундук, подсолнечник и другие подобные суперфуды, то кладовка - не лучший вариант. В орехах и семенах много ненасыщенных жиров, а при комнатной температуре продукты могут стать прогорклыми, кислыми, мягкими. Оставлять их в кладовой можно, только если вы точно знаете, что съедите все за месяц-два, в противном случае орехи и семена лучше замораживать.

Масло

Большую часть масел, которые все хозяйки используют в кулинарии, можно хранить в кладовой. Нет никакой проблемы в том, где хранить оливковое масло - смело размещайте и его, и кокосовое, и подсолнечное на полках в темном шкафу. Но вот самодельные масла - чесночное и травяное, а также льняное и кунжутное, категорически запрещено там хранить. Они быстро потеряют вкус и могут испортиться. Идеальный вариант для таких масел - холодильник или погреб.

Соусы, кетчупы, майонез, горчица

Оставлять такие продукты в кладовке можно, только если вы их не открывали. Сразу после вскрытия банки майонез и кетчуп уже становятся уязвимыми для бактерий. Именно поэтому единственный вариант, где хранить кетчуп безопасно - это холодильник. То же самое касается и горчицы, которая хоть и может храниться дольше, чем соус, но при комнатной температуре теряет остроту.

Хлеб

Люди, которые постоянно употребляют цельнозерновой хлеб, видят, что он быстро плесневеет при неправильном хранении. Если у вас есть привычка складывать буханки в кладовой, то готовьтесь их выбрасывать пакетами - размножения патогенных микроорганизмов вам не избежать. Опытные хозяйки уже выяснили, как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим - желательно размещать его в хлебнице. Если знаете, что не сможете съесть быстро, режьте ломтиками и замораживайте или кладите в холодильник. Но тогда будьте готовы к тому, что выпечка потеряет влагу и станет тверже.

Мука

Есть несколько способов, как хранить муку годами, и один из них - найти правильное место. Особенно это касается цельнозерновых сортов - в них содержатся отруби и зародыши зерен пшеницы. В составе этих зерен есть масла, и при комнатной температуре они могут прогоркнуть. Как бы странно это ни звучало, но лучший вариант - хранить муку в морозилке, пересыпав в герметичный контейнер.

Вяленое мясо и колбасы

Люди, которые сами вялят мясо и делают колбасу, да и те, кто привык запасаться мясными продуктами, должны знать, что кладовая для хранения такой провизии - худший вариант из возможных. Вяленое мясо, пепперони, салями, прошутто и чоризо очень быстро высыхают при комнатной температуре, если не были распечатаны. Если же вы уже резали колбасу, тогда тем более не кладите ее в темный шкаф - мясные продукты уязвимы для бактерий, так что, абсолютно всегда такие запасы нужно складывать в холодильник.

Еще одно важное правило - использовать кладовку только для продуктов, больше ничего там не размещая. Если вы будете хранить рядом с колбасой или хлебом скатерти, консервацию, а еще "лучше" - бытовую химию, то ни о каких санитарных нормах не может быть и речи. Даже если вы содержите кладовую в чистоте, вам не удастся поддерживать ее на высоком уровне, поэтому для непродовольственных запасов лучше выделить отдельный шкаф.

