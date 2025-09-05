Шоу получило положительные отзывы и намек на продолжение.

Спин-офф культового сериала "Офис" вызвал большой ажиотаж. Новый проект "Газета" только вышел на экраны, но уже собрал много положительных отзывов и даже получил досрочное продолжение. Об этом сообщает Variety.

Вчера, 4 сентября на Peacock состоялась официальная премьера сериала "Газета" из вселенной "Офиса", который вышел еще в 2005 году. Сюжет разворачивается вокруг Неда Сэмпсона - успешного продавца в отделе туалетной бумаги бумажного конгломерата Enervate.

Внезапно главный герой получает возможность несколько изменить свою жизнь. Неду предлагают работу главного редактора в небольшой газете, где перед ним стоит задача спасти издание от закрытия. Однако, есть одна проблема - мужчина не работал в журналистике со времен колледжа. Нед является идеалистом и имеет большие планы, чтобы сделать газету успешной, но это ему придется непросто.

Главные роли сыграли Донал Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг, Тим Ки и Оскар Нуньес, который вернулся к своей роли Оскара Мартинеса из "Офиса".

Команда сериала, которая, кстати, почти не изменилась со времен оригинальной истории, заметив большой спрос на "Газету" еще до ее официального релиза, продлили шоу как минимум на еще один сезон.

"У нас точно есть идеи. Мы обсуждали сюжеты для возможного второго сезона, и будет интересно посмотреть, что об этом думает аудитория. Мы получили очень хорошие отзывы от сотрудников компании, журналистов и друзей, но никогда не знаешь, что об этом подумают поклонники "Офиса" во всем мире", - сообщил один из авторов спин-оффа Грег Дэниелс.

Стоит отметить, что отзывы от зрителей и критиков - довольно положительные. На сайте Rotten Tomatoes "Газета" достигла показателя в 83%, а на IMDb - рейтинга 6.9/10.

