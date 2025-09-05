Из-за медуз во Франции второй раз за месяц остановили атомную станцию

Медузы попали в водонасосную станцию и остановили подачу воды для охлаждения реакторов.

Из-за медуз на атомной электростанции "Палюэль" во Франции остановили один из четырех реакторов. Этот инцидент произошел уже второй раз за месяц, пишет Interesting Engineering.

Национальная энергетическая компания Франции (EDF) сообщила, что медузы попали в фильтры водонасосной станции (это неядерная часть электростанции) и вызвали перебои в работе. Один из реакторов был отключен, а работу еще одного ограничили. Сотрудники работают над восстановлением работы насосов. На станции подчеркнули, что отключение было безопасным.

Дело в том, что на электростанции "Палюэль" для охлаждения реакторов используют океаническую воду - непосредственно из пролива Ла-Манш, на берегу которого она и расположена. При этом вода в проливе в это время года теплеет, там создаются идеальные условия для размножения медуз.

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), атомная энергетика обеспечивает около 70% потребления энергии Францией. Атомная станция "Палюэль" расположена в Нормандии и может производить до 5,2 гигаватта электроэнергии. Каждый из ее четырех реакторов генерирует 1300 мегаватт электроэнергии.

Инциденты с медузами на АЭС Франции

Как писал УНИАН, в августе подобный инцидент произошел на другой атомной станции Франции - "Гравлин". Там из-за медуз остановились четыре энергоблока. На АЭС "Гравлин" медузы также попали в часть насосных станций.

