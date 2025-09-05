Речь идет о реактивном 155-мм снаряде, оснащенном жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Компания Tiberius Aerospace получила контракт от Министерства обороны Великобритании на разработку и тестирование их 155-мм реактивных снарядов TRBM 155HG SCEPTRE. Как пишет Defense Express, разработка TRBM 155HG SCEPTRE продвигается очень быстрыми темпами, поэтому испытания и разработка по контракту, вероятно, должна быть закончена в очень быстрых темпах.

Аналитики напомнили, что Великобритания приветствовала заявления партнеров "Коалиции желающих" о поставках ракет большой дальности в Украину. Тип и название этих ракет не называют, и поэтому это породило огромное поле для размышлений на эту тему. А теперь Великобритания подписывает контракт с Tiberius Aerospace на тестирование и разработку SCEPTRE.

"TRBM 155HG SCEPTRE представляет собой реактивный 155-мм снаряд, оснащенный жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Этот двигатель может использовать как авиационное топливо JP-4 и JP-8, так и дизельное топливо. К тому же он оснащен системой наведения по GPS координатам и инерциальной системой. То есть в целом этот снаряд больше походит на ракету", - говорится в статье.

Также эксперты обращают внимание, что при диаметре 155-мм, в длину он целых 1,5 метра. И при этом стрельба происходит из обычных 155-мм гаубиц, которые не требуют дополнительных модификаций.

Отмечается, что в зависимости от топлива и длины пушки, из которой SCEPTRE запускается, максимальная дальность варьируется от 140 до 160 км. И точность на максимальной дистанции достигает 3,5 метра.

"Но несмотря на внушительные размеры и общий вес в 47,5 кг, масса взрывчатки у него небольшая, всего 5,2 кг, для сравнения у стандартного 155-мм снаряд M107 это более 6,6 кг. Но нехватка взрывчатки вполне компенсируется точностью и дальнобойностью, к тому же для повышения бронепробиваемости SCEPTRE оснащен наконечником из вольфрамового сплава", - пояснили аналитики.

В Defense Express обратили внимание, что SCEPTRE остается очень экономичным и выгодным решением для ударов по тылам врага. Для сравнения можно привести пример американского управляемого M982 Excalibur, который хоть и имеет большую боевую часть 22 кг, но его дальность значительно меньше (до 57 км), а стоимость в 2023 году была 178 тысяч долларов.

"Возвращаясь к теме возможной передачи этих снарядов в Украину, то пока нет никакой информации об этом, и вряд ли в Британии говорили именно о них. Тем более, что тогда это официальное заявление было скорее всего о других достаточно "громких" ракетах, и это не о Nightfall. Также вполне возможно, что Великобритания заключила этот контракт для проверки и окончательной разработки SCEPTRE, для дальнейшей поставки их в собственные войска, и Украина здесь ни при чем", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, в Турции во время выставки IDEF 2025 показали новый 155-мм снаряд с прямоточным твердотопливным реактивным двигателем, благодаря которому он может поражать цели на расстоянии 130 км, при выстреле из ствола длиной в 52 калибра.

Снаряд может достигать скорости 7-8 Мах (2382 - 2722 м/с), и это просто невероятный показатель для артиллерийского снаряда. Для сравнения, обычный 155-мм снаряд M107, может иметь начальную скорость 830 м/с, современные ОБПС летят на скоростях около 1700 м/с, а подобные снаряды до этого имеют максимальную скорость до 3,5 Мах.

Кроме того, снаряд оборудован системой наведения. Он уже находится на завершающей стадии разработки и проходит квалификационные испытания.

