Выйти на пенсию за выслугу можно представителям многих профессий, среди которых железнодорожники, спортсмены и военные.

В Украине действует надбавка за выслугу лет работникам бюджетной сферы, образования, армии и многих других профессий. Получить ее могут украинцы, которые проработали минимально необходимое количество лет и могут подтвердить это документами.

Обратите внимание, что пенсия за выслугу лет и по возрасту - это разные виды выплат, и получать можно только одну из них. Для некоторых пенсионеров второй тип является более выгодным, поэтому выбор надо хорошо обдумать. К тому же помощь перестанут выплачивать, если человек снова начнет работать на той же должности.

Кому выплачивается надбавка за выслугу лет в сентябре 2025 года

Учителя могут стать пенсионерами досрочно в возрасте 55 лет, если проработали на должности хотя бы 30 лет. В этот показатель учитывается период работы директором, заведующим, воспитателем детсада. Надбавка за выслугу лет педагогическим работникам составляет со стажем более 20 лет 30% от оклада, о чем говорится в статье 61 Закона Украины №2145.

Врачи и фармацевты выходят на отдых, имея минимум 30 лет стажа, независимо от возраста. Рассчитывается надбавка за выслугу лет медицинским работникам индивидуально и в среднем составляет около 55% от размера заработной платы, однако не менее 3758 гривен.

Выплаты военным регулируются Статьей 12 Закона №2262. Условия их начисления - иметь минимум 25 лет выслуги на момент увольнения со службы. Если защитник вследствие войны получил инвалидность, то выплаты предоставляются независимо от возраста. Процентная надбавка за выслугу лет военнослужащим может составлять 50-70% денежного обеспечения, но не менее 3854 гривен.

О доплатах за большой стаж в других профессиях сообщает Пенсионный Фонд и Закон Украины №1058. На них имеют право артисты, спортсмены национальных сборных команд, пилоты, бортпроводники, диспетчеры авиации, железнодорожники, механизаторы, работники метро, речного, морского флота, лесозаготовки и полевых работ.

Надбавка за выслугу лет на государственной службе назначается работникам образования, социального обеспечения и здравоохранения со стажем не менее 25 лет.

