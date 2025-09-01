Мясное блюдо лучше не покупать, а готовить самостоятельно.

Тушенку любят все или практически все, и каждая хозяйка понимает, что лучше бы иметь такие запасы дома. Покупать в магазине тушенку - большой риск, ведь вы никогда не знаете, кто и из чего ее готовил. Запоминайте, как делается домашняя тушенка из курицы в кастрюле и каким образом готовить свиной вариант.

Шикарная тушенка из свинины в кастрюле

Первый рецепт - тот, которым пользовались в 1941 году. Если хотите сделать "ту самую" тушенку, которую можно долго хранить, а потом с удовольствием есть, записывайте рецепт.

Ингредиенты:

три килограмма мяса;

триста граммов сала;

четыре лавровых листа;

соль.

Тушенка готовится очень просто - вам нужно нарезать свинину и сало одинаковыми кубиками. Это удобнее делать, если мясо подморожено, поэтому перед началом готовки можете ненадолго положить продукты в морозильную камеру. В чугунную кастрюлю или казан выкладываем сало, затем слой мяса и соль. Так повторяем, пока не кончатся ингредиенты. В конце накрываем кастрюлю крышкой, включаем слабый огонь и варим около двух часов.

Ни в коем случае в процессе готовки не перемешиваем ложкой мясо. По истечение двух часов открываем крышку и надавливаем на мясо так, чтобы жир поднялся вверх и оказался над уровнем мяса. Закрываем крышкой снова, варим еще час, потом добавляем лавровый лист. Возвращаем крышку на место и варим полтора-два часа. Проверяем, не разваливаются ли куски свинины при надавливании. Если так происходит - значит тушенка готова. Ее можно разложить по стерилизованным банкам и убрать на хранение.

ВАЖНО: то, сколько варить тушенку в кастрюле, зависит от качества купленного мяса и размера кусков, которые вы нарезали. В среднем, для приготовления свиной тушенки понадобится минимум 5 часов.

Домашняя тушенка из курицы в кастрюле

Сочная, ароматная и полностью натуральная тушенка - мечта любого мясоеда. Блюдо из курицы получается более диетическим, чем из свинины, но не менее вкусным и ароматным. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать шикарную тушенку из курицы.

Ингредиенты:

два килограмма куриного мяса;

один репчатый лук;

одна морковь;

корень сельдерея;

два лавровых листа;

пять горошин черного перца;

три горошины душистого перца;

две столовых ложки соли.

В большую кастрюлю выкладываем вымытое куриное мясо, заливаем водой на 3 см и доводим до кипения. Воду сливаем, мясо моем, снова выкладываем в кастрюлю. Добавляем морковь, разрезанную пополам, луковицу, надрезанную крест-накрест и корень сельдерея. Клопотенко говорит, что если есть запасы, можно добавить петрушку и пастернак. Бросаем в кастрюлю лавровый лист и два вида перца.

Заливаем ингредиенты водой на 3 см выше уровня мяса, солим, перемешиваем и пробуем. Доводим до кипения, затем включаем средний огонь и варим сорок минут без крышки. Когда указанный срок пройдет, достаем мясо из кастрюли и отделяем его от костей, кожуры и хрящей. Из кастрюли достаем морковь, лук и сельдерей. Мясо возвращаем в кастрюлю и варим еще 20 минут на среднем огне. В конце выкладываем курицу с бульоном с помощью половника в простерилизованные банки и, когда тушенка из курицы остынет, убираем на хранение.

